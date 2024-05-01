快訊

公車司機看他一眼哈哈大笑「這樣說」 管中閔樂得合影存證

美官員：北京錯用聯大2758號決議 將台灣排除在國際體系外

許維恩10月大女兒誤食別針吐血 淚崩自責：差點以為要失去你了

習近平將往訪 武契奇：中國是鐵桿朋友 塞堅定支持一中

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
當地時間4月30日，塞爾維亞總統武契奇在貝爾格勒會見新華通訊社社長傅華。 新華社
當地時間4月30日，塞爾維亞總統武契奇在貝爾格勒會見新華通訊社社長傅華。 新華社

新華社報導，塞爾維亞總統武契奇昨表示，大陸國家主席習近即將進行的國事訪問，不僅是塞爾維亞外交上的大事，同時也是一件值得塞全國人民歡天喜地的大事，相信此訪將為塞爾維亞發展帶來新的希望。武契奇也提及台灣問題，他說，在台灣問題上，塞爾維亞堅定支持一個中國原則，堅定支持中國維護自身主權和領土完整。

習近平將於5月5日到10日出訪法國、塞爾維亞及匈牙利三國，塞爾維亞是第二站。武契奇昨會見正在貝爾格勒訪問的新華通訊社社長傅華時說，「我非常期待習近平主席來訪。」他說，中國是塞爾維亞的「鐵桿朋友」，塞爾維亞與中國的交往是完全坦誠開放的。中國人民的援助，塞爾維亞永遠不會忘記。相信習近平主席屆時一定會感受到塞爾維亞人民的熱情與友善。

報導稱，武契奇高度讚賞河鋼斯梅代雷沃鋼廠對塞經濟發展的助力，新冠疫情期間中國在醫藥衛生領域對塞的援助，以及中方在國際多邊場合對塞的支持。他強調，塞爾維亞堅定支持中國在維護自身核心利益和重大關切的立場。

傅華說，在習近平主席和總統先生的戰略引領下，中塞關係歷經國際風雲變幻而蓬勃發展，樹立了中國與歐洲國家友好關係的典範。期待這次兩國元首的會晤，能夠為中塞交流合作擘畫新的藍圖，推動中塞「鐵桿友誼」在新時代煥發出新的光彩。

塞爾維亞 習近平

延伸閱讀

習近平5月5日訪歐 盼扭轉中歐關係

習近平訪問歐洲三國 將與馬克龍討論烏克蘭戰爭

習近平鍾愛引經據典 這次用歐陽修這句話 點中布林肯心思

布林肯：美5個月內3度要求中勿介選 習近平曾承諾不做

相關新聞

陸航母福建艦今海試 最快明年底服役

中國大陸第三艘航母福建艦即將海試。上海海事局昨接連發布兩則禁航令，稱五月一日有大型船舶出入，對長江口航道進行交通管制；第...

習近平將往訪 武契奇：中國是鐵桿朋友，塞堅定支持一中

新華社報導，塞爾維亞總統武契奇昨表示，大陸國家主席習近即將進行的國事訪問，不僅是塞爾維亞外交上的大事，同時也是一件值得塞...

王毅與蒙迪諾會談：中方願做阿根廷長期可靠合作夥伴

據大陸外交部網站消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨4月30日在北京同阿根廷外交部長蒙迪諾舉行會談。王毅表示，中方願...

新聞分析／2個「特別」 秤出三中全會分量

中共中央政治局四月會議，傳統上都是以經濟為主題，是以各方的關注，會前都放在經濟層面，近期中國經濟面臨重要變局，這種關注就...

10船攔2船 黃岩島海域 中菲再衝突

中菲南海爭端再起，中國海警昨發布消息，稱依法對菲律賓「侵闖」黃岩島鄰近海域的一艘海警船及一艘公務船實施驅離，菲律賓海巡署...

推遲半年 中共三中全會7月開

中共中央政治局選擇四月最後一天舉行會議，這個例行會議的議程簡單，遠一點是作出了召開中共廿屆三中全會的決定，近一點是作出了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。