習近平將往訪 武契奇：中國是鐵桿朋友，塞堅定支持一中

新華社報導，塞爾維亞總統武契奇昨表示，大陸國家主席習近即將進行的國事訪問，不僅是塞爾維亞外交上的大事，同時也是一件值得塞全國人民歡天喜地的大事，相信此訪將為塞爾維亞發展帶來新的希望。武契奇也提及台灣問題，他說，在台灣問題上，塞爾維亞堅定支持一個中國原則，堅定支持中國維護自身主權和領土完整。

習近平將於5月5日到10日出訪法國、塞爾維亞及匈牙利三國，塞爾維亞是第二站。武契奇昨會見正在貝爾格勒訪問的新華通訊社社長傅華時說，「我非常期待習近平主席來訪。」他說，中國是塞爾維亞的「鐵桿朋友」，塞爾維亞與中國的交往是完全坦誠開放的。中國人民的援助，塞爾維亞永遠不會忘記。相信習近平主席屆時一定會感受到塞爾維亞人民的熱情與友善。

報導稱，武契奇高度讚賞河鋼斯梅代雷沃鋼廠對塞經濟發展的助力，新冠疫情期間中國在醫藥衛生領域對塞的援助，以及中方在國際多邊場合對塞的支持。他強調，塞爾維亞堅定支持中國在維護自身核心利益和重大關切的立場。

傅華說，在習近平主席和總統先生的戰略引領下，中塞關係歷經國際風雲變幻而蓬勃發展，樹立了中國與歐洲國家友好關係的典範。期待這次兩國元首的會晤，能夠為中塞交流合作擘畫新的藍圖，推動中塞「鐵桿友誼」在新時代煥發出新的光彩。