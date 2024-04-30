遲無回應 陸官媒：大陸善意，民進黨當局感受到了嗎？

大陸近日宣布新一波對台政策利多，但處於交接期的民進黨政府迄今仍未作出正面回應。對此，大陸中央廣播電視總台旗下新媒體《日月譚天》周二晚間發表題為「大陸的善意，民進黨當局感受到了嗎？」的文章稱，「民進黨當局、賴清德將如何回應，大家都在看」。

大陸文化和旅遊部、海關總署等部門28日在與國民黨立委參訪團會談後相繼宣布，開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，恢復福建民眾來台團客旅遊，以及批准符合大陸檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入大陸。

對此，陸委會當天僅簡單回應稱，針對我方全面恢復兩岸觀光客組團雙向交流的建議，中國大陸相關安排既不符合對等開放原則，也不是觀光旅運的常態。後續將由陸委會、交通部等部門進一步釐清，再作出決定。

《日月譚天》指出，根據台灣觀光部門統計，陸客赴台旅遊高峰期，人數占入台境外旅客數比例達42%，創造的觀光產值超過新台幣2,000億元。

台灣中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，在歷時十餘年、數千萬陸客編織起的巨大經濟網中，日月潭賣茶葉蛋的阿婆、墾丁的導遊、高雄的遊覽車司機等眾多業者都曾享受到陸客赴台的榮景，而如今，他們正經歷陸客「斷流」後的生計困頓。

有台灣旅行社負責人也指出，疫情對他們經營打擊很大，一直在苦撐。

上海台灣研究會研究員周忠菲表示，台灣主流民意仍是「求發展」，兩岸關係的發展符合台灣民眾「要生計、要生存」的願望。

台灣民意基金會今年大選前所做的民調也顯示，高達77%的受訪民眾樂見兩岸恢復交流。該基金會董事長游盈隆稱，「這是一種很素樸、自然、沒有心機的願望」。

有台灣問題研究專家表示，傅崐萁及其率領的民代參訪團具有直接的民意基礎，代表台灣廣大民眾期待兩岸打破隔閡、加強合作、創造更大和平紅利的強烈願望。大陸方面此前表示，「將採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融」，大陸言必信、行必果。

台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍直言，大陸已遞出橄欖枝，民進黨當局如何接，民眾都在關注。傅崐萁則在行程結束前也向賴清德喊話，「你要有勇氣」，面對兩岸和平發展，彼此展現誠意。