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中越今年首次北部灣巡邏 陸海警：已成南海海上執法合作樣板

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸與越南海警近日展開2024年第一次北部灣（台稱東京灣）海域聯合巡邏。圖／截自中國大陸海警微信公眾號影片
大陸與越南海警近日展開2024年第一次北部灣（台稱東京灣）海域聯合巡邏。圖／截自中國大陸海警微信公眾號影片

在中菲問題持續擴大下，大陸持續加緊在東南亞的布局。大陸與越南海警近日展開2024年第一次北部灣（台稱東京灣）海域聯合巡邏，對兩國作業船舶進行觀察記錄及登臨檢查，對漁船民進行宣傳教育。大陸海警表示，每年中越海警聯合巡邏已成為南海地區海上執法合作樣板，為養護北部灣漁業資源、維護漁業生產秩序，共同打擊海上違法犯罪，維護地區穩定發揮作用。

據大陸海警微信公眾號消息，海警局表示，為持續深化中越海警海上執法合作，共同維護北部灣海域安全穩定，4月27日至29日，中國海警4302、4203艦與越南海警8004、8003艦展開2024年第一次北部灣海域聯合巡邏。這是2006年以來中越海上執法單位所進行的第27次聯合巡邏。

海警局稱，行動期間，中越海警艦艇編隊依照既定方案和航線，沿著中越北部灣海上分界線從南往北展開巡邏。期間，對兩國作業船舶進行觀察記錄及登臨檢查，對漁船民進行宣傳教育，累計巡邏49小時、255.5海里，觀察紀錄大陸漁船4艘、越南漁船39艘，喊話教育提醒12艘，海上生產作業秩序大致良好。

此外，海警局認為，中越海警北部灣海域聯合巡邏是落實中越兩黨兩國關於深化兩國海警海上執法合作重要共識的具體措施，進一步體現中越海警貫徹底落實兩國領導人重要共識的堅強決心，每年開展兩次，已成為南海海區海上執法合作樣板，為養護北部灣漁業資源、維護漁業生產秩序，共同打擊海上違法犯罪，維護地區安全穩定發揮積極作用。

海警局還指，大陸海警將繼續以此為契機，加強與越南海警業務交流，深化務實合作，妥善處置海上突發事件，為共同維護海上安全穩定，建構具有戰略意義的中越命運共同體發揮積極作用。

大陸海警局表示，為持續深化中越海警海上執法合作，共同維護北部灣海域安全穩定，4月27日至29日，中國海警4302、4203艦與越南海警8004、8003艦展開2024年第一次北部灣海域聯合巡邏。圖／取自中國大陸海警微信公眾號
大陸海警局表示，為持續深化中越海警海上執法合作，共同維護北部灣海域安全穩定，4月27日至29日，中國海警4302、4203艦與越南海警8004、8003艦展開2024年第一次北部灣海域聯合巡邏。圖／取自中國大陸海警微信公眾號

南海 臨檢 越南

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