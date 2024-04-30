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習近平訪歐前 中國副外長赴歐出席外交戰略磋商
在中歐關係陷入低潮，中國國家主席習近平即將訪歐前，中國外交部副部長馬朝旭當地時間29日在歐盟總部出席中歐外交戰略磋商，指中方願與歐方增進理解互信，推動中歐關係健康穩定發展；歐方則表示，願與中方妥善管控分歧。
根據中國外交部官網今天公布內容，上述「中歐外交戰略磋商」是由馬朝旭與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾（Stefano Sannino）共同出席，雙方就中歐關係、國際形勢和地區焦點問題深入交換意見。
馬朝旭稱，中國與歐盟是「維護世界和平、促進共同發展的重要力量」。中方願與歐方一道，落實好中歐領導人會晤成果，加強各層級對話及各領域務實合作，增進理解互信，推動中歐關係健康穩定發展。
根據公布內容，歐盟表示，歐方致力於構建「穩定、建設性的歐中關係」，願與中方加強戰略溝通，深化互利合作，促進人文交流，「妥善管控分歧」，維護多邊主義，共同應對全球性挑戰。
除出席上述會議外，馬朝旭還會見了歐洲理事會主席辦公室主任貝爾納（Frederic Bernard）。
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