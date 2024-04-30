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驅離菲律賓2船隻 陸海警：採取水砲、攔阻等必要措施

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中國大陸海警30日稱，當日在黃岩島依法驅離2艘菲律賓船隻。圖／取自澎湃新聞微博
中國大陸海警30日稱，當日在黃岩島依法驅離2艘菲律賓船隻。圖／取自澎湃新聞微博

中國海警今早發布訊息稱，中國海警30日依法對菲律賓侵闖黃岩島鄰近海域的一艘海警船、一艘公務船實施驅離。同日下午，中國海警局新聞發言人甘羽進一步表示，菲律賓船隻不顧中方一再勸阻警告，執意侵闖中國黃岩島鄰近海域，「中國海警依法採取跟監外逼、水砲警示、攔阻管制等必要措施，對非法侵闖的菲船隻予以驅離，現場操作專業規範、正當合法。」

黃岩島（我稱民主礁或黃岩島、陸稱黃岩島、菲律賓稱帕納塔格礁）是南海中沙群島的一個環礁，是南海諸島中，中菲主權爭端最為激烈的島礁之一。

據中國海警一早發布訊息，4月30日，中國海警「依法」對菲律賓侵闖「黃岩島」鄰近海域的「4410海警船」、「3004公務船」實施驅離。

同日下午，中國海警局新聞發言人甘羽進一步表示，菲律賓船隻不顧中方一再勸阻警告，執意侵闖中國黃岩島鄰近海域。「中國海警依法採取跟監外逼、水砲警示、攔阻管制等必要措施，對非法侵闖的菲船隻予以驅離，現場操作專業規範、正當合法。」

甘羽說，菲方行為侵害中方主權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，我們敦促菲方立即停止侵權行為。 中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。 中國海警將依法在中國管轄海域持續進行維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

中國大陸外交部發言人林劍也在今天的記者會上說，中方奉勸菲方立即停止侵權挑釁的舉動，不要挑戰中方維護主權的堅定決心。

不過，菲律賓海巡署今天也發表聲明反控，菲國海巡艦艇在黃岩島附近遭中國海警船攻擊受損，且中方又出動浮動屏障阻擋船隻前往黃岩島。

菲律賓海巡署發言人塔雷拉（Jay Tarriela）說，菲律賓一艘海巡艦艇和一艘漁業局船隻4月30日在黃岩島附近進行「合法海上巡邏」時，遭到四艘中國海警船與六艘中國海上民兵船阻撓，中方船隻採取危險動作，還用高壓水砲攻擊，導致菲律賓海巡艦艇的欄杆與頂棚損壞。

菲律賓方面聲明稱，此行主要任務是為菲國漁民補給燃料與食物，強調菲國船隻不會退縮，會堅定採取正當行動支持菲律賓漁民，確保他們的安全。

海巡署 菲律賓 黃岩島

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