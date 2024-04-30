法塔及哈瑪斯代表應邀赴北京磋商 陸外交部證實：雙方取得積極進展

以色列和巴勒斯坦於加薩地帶衝突仍未平息，路透近日報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯及其對手法塔組織已於近日在北京舉行團結會談，報導形容這是北京介入中東事務的又一顯著外交舉動。對此，大陸外交部30日證實，應中方邀請，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯及其對手法塔組織已於近日在北京就巴內部和解舉行磋商會談。

大陸外交部發言人林劍周二在例行記者會上表示，應中方邀請，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯與巴勒斯坦民族解放運動（法塔組織）日前赴北京磋商，就推進巴內部和解，深入坦誠對話，雙方充分表達了透過對話協商實現和解的政治意願，就諸多具體問題進行探討，並取得正面進展，一致同意繼續這項對話進程，爭取早日實現巴勒斯坦團結統一。

林劍提到，「雙方高度讚賞中方堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，感謝中方為推動巴加強內部團結所做努力，並就下步對話設想達成了一致。」

以色列和巴勒斯坦於加薩地帶衝突仍未平息，路透報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯及其對手法塔組織已於近日在北京舉行團結會談，報導形容這是北京介入中東事務的又一顯著外交舉動。一名駐北京的外交官稱，這次會談是為調解這兩個巴勒斯坦對立派別作出努力。

據路透近日報導，哈瑪斯、法塔組織代表和一名駐中國大陸外交官均證實兩組織在北京會談。據悉，法塔組織官員日前曾透露，巴勒斯坦立法委員會議員阿邁德已率代表團前往大陸；哈瑪斯官員也稱，哈瑪斯高級官員馬佐克26日稍晚飛抵大陸。

對此，報導分析，雙方前往北京磋商的行動，也是中方介入巴勒斯坦地區事務的顯著外交舉動。大陸外交部發言人汪文斌在26日曾表示，中方一貫支持增強巴勒斯坦民族權力機構的權威，支持巴勒斯坦各派別透過對話協商實現內部和解、加強內部團結。此外，大陸外交部大使王克儉在3月訪問卡達時，曾與哈瑪斯政治局主席哈尼雅會面。

據悉，此次哈瑪斯與法塔組織在北京的會議，是以哈衝突爆發以來，首次有哈瑪斯代表團赴北京的公開訊息。值得注意的是，北京方面在事件發生期間主張實施「兩國方案」及推動巴勒斯坦加入聯合國。