「中國製造2025」達成率86% 港媒：美對陸關稅制裁無效

香港南華早報30日報導，中國大陸2015年提出「中國製造2025」，目標是在10年內實現中國大陸製造業的自給自足，即使過去幾年受到美國主導的貿易戰影響，「中國製造2025」的許多目標如今已經實現。報導稱，這證明美國關稅和制裁對中國是無效的。

根據中國科學報2014年報導，時任中國工程院院士柳百成曾於受訪時表示，「中國是製造大國，但還不是製造強國，製造業的整體素質和競爭力與工業發達國家相比，仍然差距很大，大多數產業仍處於價值鏈中低端。」在此背景下中國大陸政府提出的「中國製造2025」，目的是透過提升製造業的科學技術，生產高品質、高價值的產品。

時任美國總統川普2018年以「迫使中國改變不公平貿易行為」為由，發起中美貿易戰，對中國產品提高關稅和進行反傾銷調查，並對與中國合作的科學家進行調查，拜登於2021年接任美國總統後採取進一步措施，包括對中國實施晶片禁令，以防止中國取得美國AI晶片和晶片製造設備。

南華早報根據過去10年出版的官方書籍和其他權威消息來源，整理計劃中提出的260多個目標，涉及機器人、農業設備、生物製藥和海洋工程等10個關鍵領域，報導指出，「中國製造2025」中超過86%的目標已經實現。

其中電動汽車的生產遠超原定預期，根據「中國製造2025」目標，電動汽車年銷量預計在2025年達到300萬輛，但中國汽車製造商去年銷售近1,000萬輛，其中比亞迪汽車的銷量就超過300萬輛。

另，儘管中國大陸耕地有限，得益於無人機、自動播種機和生物技術的提升，蔬菜生產量已超過全球一半以上；中國在大多數關鍵設備上實現自給自足，能夠生產各種民用和軍用船舶，成為地球上最大的造船廠；部分中國企業研發的抗癌藥物也開始進入美國市場。

儘管在面臨晶片產業面臨挑戰，中國企業現在已經可以生產伺服器、桌上型CPU、固態硬碟、高速光纖和大數據系統等高價值產品，其中一些產品並獲得極高的市佔率。

而中國航空產業無法使用美國晶片、零件或技術，美國NASA科學家也被法律禁止與中國同行進行任何交流，大陸科學家和工程師完全依靠自己的努力，實現火星著陸探測、太空站、月球背面著陸及建設全球最大商業衛星觀測網絡等幾乎所有目標。

南華報導指出，當前仍有一些目標尚未實現，包括半導體製造中使用的先進微影技術、洲際客機和衛星通訊技術網絡等。中國大陸政府今年提出另一個富有雄心的「新質生產力」計劃，被認為是「中國製造2025」的延續。據BBC新聞報導，「加快發展新質生產力」成為中國大陸今年十大任務之首。