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福建艦5月1日海試 大陸將進入三航空母艦時代

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸航母福建艦即將海試。圖／截自央視新聞
大陸航母福建艦即將海試。圖／截自央視新聞

大陸第三艘航母福建艦即將海試！上海海事局今天（30日）接連發布兩則禁航令，稱5月1日有大型船舶出入，對長江口航道進行交通管制；第二則禁航令指東海部分海域將進行軍事活動，包括上海澎湃新聞與鳳凰網引述軍迷網和自媒體均稱，這是福建艦海試的訊號。

上海海事局今天（30日）公布的第一則禁航令是從5月1日凌晨4點30分開始，對長江口深水航道進口船隻進行交通管制，從8點30分開始，對出口船隻進行交通管制。軍事專家稱，福建艦駛出長江口的時間，應該就是在8點30分之後。

海事部門對長江口船隻出入進行管控，主要是因為相關航道雖然不算太窄，但日常出入的船隻較多，留給福建艦這種8萬噸級的大型船隻航行的空間有限。

上海海事局發布的第二則禁航令，是從5月1日到9日，東海部分海域將會進行軍事活動，禁止無關船舶駛入。由此可以推斷出，福建艦在駛入東海後，便會立刻前往這一海域，進行一系列測試。

專家稱，在上海海事局發布禁航公告之前，官方就對福建艦將在近期開始首次海試，做出過預告。先是在不久前有關中國海軍成立75周年的官方新聞報導中，出現了福建艦的最新畫面，顯示甲板上的電磁彈射器遮蓋罩被去除，艦載機模型也放到甲板上。軍事專家並在央視節目中，表示海試「為期不遠」。

福建艦從去年以來，已經先後完成了配重小紅車的彈射測試，1:1艦載機模型的上艦調度試驗。繫泊試驗期間還安裝了雷達和電子設備，近防炮武器系統也安裝到位，舷側救生筏已經安裝，甲板塗層敷設完畢。所有出海試航之前需要做的工作都做了。在前幾天還拍攝到福建艦似乎進行主機點火，煙囪冒煙。福建艦出海的準備工作已經基本完成。

專家稱，艦船海試分為三個部分，包括繫留試驗，船廠海試和軍方海試。

目前進行的就是繫留海試，在錨地或泊位進行，可以不出海，進行首航前的最後系統檢查、以及艦員熟悉性訓練和各種操作規程銜接協調等等。

船廠海試是造船廠對這艘軍艦進行出廠品質檢查，所有系統在海上航行狀態下進行聯調校驗，確認設計、建造和運行達標。

軍方海試的內容更多。這時候海軍的艦員已經從船廠手中接過了這艘軍艦的控制權。隨後開始艦船機械性能和動力西太測試，指揮通信武器系統的測試，進行多次滿功率航行，小半徑轉彎，還有損管及救生系統試驗。對航母的航空系統進行檢驗，例如電磁彈射和電磁攔阻著艦，飛機升降機和彈藥升降機的運行，艦載機的甲板調度，最後是艦載機的正式起降。

試航還會搭載不少隨艦人員，海軍會安排一艘88號或89號綜合保障艦跟隨航母一同出海試航。

專家稱，樂觀估計，福建艦的海試時間差不多要一年多時間。如果一切順利，福建艦將於2025年年末或2026年初入列解放軍海軍服役，中國海軍將正式擁有三艘航空母艦。

福建艦入列服役以後，還需要經過1年多或者2年左右的嚴格全訓考核，才能形成戰力為一艘戰鬥艦。福建艦很可能在2027年或2028年形成完全的戰鬥力，可以組成航母戰鬥群，進行遠洋實戰部署。

長江口需要提前清場為8萬噸巨艦出海讓出航道。圖／取自網易
長江口需要提前清場為8萬噸巨艦出海讓出航道。圖／取自網易
上海海事局公告5月1日至5月9日在長江口的東海一帶有軍事演習（紅框），預估就是大陸第三艘航母福建艦海試的水域。圖／取自上海海事局
上海海事局公告5月1日至5月9日在長江口的東海一帶有軍事演習（紅框），預估就是大陸第三艘航母福建艦海試的水域。圖／取自上海海事局

上海 海軍 福建

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