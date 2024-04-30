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五一假期 中國民眾「跟著匯率去旅遊」

中央社／ 台北30日電

日圓跌跌不休，不少中國民眾準備趁著「五一」假期赴當地旅遊兼「血拚」；而今年以來，人民幣兌泰銖、澳幣、越南盾、土耳其里拉同樣「划算」，相關國家也成為陸客「跟著匯率去旅遊」的熱門地點。

中國今年「五一」勞動節假期共5天，自5月1日至5日。香港星島日報今天報導，隨著航班數恢復，加上簽證便利及亞幣貶值等因素，因為3年疫情而壓抑的境外遊大爆發，其中日本、馬爾地夫、泰國、新加坡、印尼、紐西蘭、越南、土耳其、馬來西亞、韓國等預訂熱度高。

尤其日圓匯率持續走跌，目前人民幣兌日圓約1比21.47，來自杭州的章先生因此計劃在「五一」攜家帶眷遊日本，「去的話想給自己買一塊歐米茄（OMEGA）滿鑽星座錶，再給老婆買個LV包，光這兩樣就能比國內購買省下接近2萬元人民幣」。

有人則早在「五一」來臨前就坐上了飛往日本的飛機，人在大阪的黃先生說，日圓匯率持續走低，大阪不少商場精品櫃台前都有來「抄底」的外國遊客，其中部分是中國人。

報導引述中國旅遊業人士說，今年以來，人民幣兌泰銖、澳幣、越南盾、土耳其里拉等同樣划算，這些國家都成為「五一」出境熱門目的地，「跟著匯率去旅遊，哪兒走低去哪兒」。

例如陳女士至今依然記得2014年「五一」長假的土耳其之旅，「當時3元人民幣才能兌換1里拉，今年『五一』我打算故地重遊，沒想到一查匯率，現在反過來了，1元人民幣能換4.5里拉，直接讓我動了去那邊買買買的心」。

中國交通運輸部預計，「五一」假期間，全國跨區域人員流動量日均將達2.7億人次以上，超過COVID-19疫情前的2019年同期水準。

人民幣 土耳其 日本

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