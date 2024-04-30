中菲南海爭端再起 陸海警今於黃岩島驅離2菲律賓船

大陸與菲律賓在南海衝突問題持續升溫。4月30日上午9時50分，中國大陸海警局透過其微信公眾號發布消息指出，4月30日，中國大陸海警「依法」對菲律賓侵闖黃岩島鄰近海域的「4410海警船」、「3004公務船」實施驅離。

中國大陸駐菲律賓使館發言人此前於4月18日曾表示，中方2023年邀請菲律賓總統對華特別事務特使赴華就仁愛礁局勢管控進行磋商，達成內部諒解，2024年初又通過外交渠道與菲軍方反覆商談，達成仁愛礁運補「新模式」。不過，消息並未進一步說明相關細節。

對此，菲律賓方面卻否認上述中國大陸駐菲律賓使館的發言。菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）27日表示，自菲律賓總統馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）2022年上任以來，菲國國防部「不知道也沒參與和中國的任何內部協議」。鐵歐多洛在聲明中表示，國防部官員自去年以來未與任何中國官員談過。

鐵歐多洛再指，中國所謂的雙邊協議是「中國搞宣傳的一環」，還說菲律賓永遠不會接受任何會損害菲方對南海主權聲索的協議。「未具名或身分不明的中國官員正在傳播的敘事，意圖明顯又是助長謊言。」

此前，英國金融時報14日報導，一艘中國大陸海警船13日晚間在距離菲律賓海岸不遠處，阻擋兩艘菲律賓公務船達幾小時。不過，中菲兩國皆尚未對此評論。

不過，美國史丹佛大學戈爾迪結國安創新中心「海洋之光」項目蒐集到的衛星影像及船舶追蹤資料數據顯示，中國大陸海警船當時遇上一艘菲律賓海洋研究船與一艘隸屬菲律賓海防隊的護送船。而上述三艘船是在「九段線」範圍內遇到。分析認為，這些中國大陸在其地圖繪製的斷續線，代表北京對大片南海主權廣泛卻又模糊的聲索。

據悉，被海警船阻擋去路後，兩艘菲船停留海上逾8小時，14日一早才繼續朝西北方航行。