習近平將訪法 盧沙野：抵制歐對陸去風險、降依賴傾向

時值北京與歐洲矛盾升高之際，大陸國家主席習近平將於5月5日啟程前往歐洲，展開為期六天的訪問，行程包括法國、塞爾維亞和匈牙利，這也是新冠疫情爆發後，近五年來習近平首度訪問歐洲，備受各界關注。中國駐法使館稱，習近平此行將帶動歐洲形成更為獨立客觀友好的對華認知，抵制對華「去風險」、「降依賴」等負面傾向。

據中國駐法國使館網站消息，當地時間4月29日下午，盧沙野就習近平對法國進行國事訪問表示，今年是中法建交60周年，應法國總統馬克宏邀請，習近平將於5月5日至7日國事訪問法國。這是習近平時隔5年再度訪問法國和歐洲，「也是今年元首出訪『開篇之作』」，將成為慶祝建交60周年系列活動最高潮，對推動新時期中法、中歐關係發展和國際格局演變具有重大意義。

盧沙野指出，這次訪問具有重要的歷史意義。中法關係是毛澤東、戴高樂等兩國老一輩領導人培育澆灌。60年來，本著獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的「中法精神」，兩國關係歷經國際風雲變幻，始終走在中國同西方國家關係前列，日益顯現出戰略性、成熟性和穩定性，對大國關係和世界形勢產生深遠影響。相信此訪一定會成為一次彰顯友誼之旅、傳遞信心之旅、引領合作之旅。

盧沙野再指，這次訪問也具重要的現實意義。法國是歐盟核心大國，中法關係是中歐關係的重要一環和強大引擎。中方始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，視歐洲為全面戰略夥伴和多極化世界中的一支重要力量。習近平此訪期間將同馬克宏就中法、中歐關係充分深入戰略溝通，「以此帶動歐洲形成更為獨立客觀友好的對中認知，抵制對華所謂『去風險』、『降依賴』等消極傾向」，使中法關係繼續引領中歐關係行穩致遠。

另，盧沙野也重申，中國政府對歐盟白蘭地發起的調查與歐盟電動車反補貼調查是兩碼事。中國政府是應企業要求、依據世貿組織規則和中國法律，對歐盟白蘭地發起反傾銷調查。中國政府並沒有政治干預，也不預設結果。

盧沙野批評，歐盟對中國電動車提出的22項補貼指控，中國商務部「反向模擬調查」顯示，其中8項不符合世貿組織對補貼的定義，8項在許多歐盟國家都存在，6項完全是歐方虛構的。一邊是提供巨額補貼，一邊對中國發起調查，這是赤裸裸的雙標做法。而且歐盟委員會是在沒有任何企業投訴的情況下自行發起調查，調查還沒結束歐委會就表示會加徵關稅。

盧沙野指出，在燃油車時代，中國對美歐日韓車企是開放市場的，當時並不擔心外資品牌在中國市場占統治地位，而是「反求諸己」，默默努力，奮起直追，最終在電動車賽道上搶得先機。「我們是在游泳中學會游泳，在競爭中成長茁壯。」

他表示，歐洲人老以為中國電動車商競爭優勢是政府「補出來」的，殊不知中國電動車「造車新勢力」100多家，政府根本「補」不過來，脫穎而出的都是「捲出來」的。歐洲人應該多從自身找原因，不要一味怨天尤人。