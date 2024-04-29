快訊

藍白立委要求監院調查涉輔選案 陳菊：遺憾與憂心

大陸海警今再於金門海域執法巡查 公布喊話我方海巡艇42秒影片

中國國安部長：深入開展反間諜、反分裂等「五反鬥爭」

中央社／ 台北29日電

中國國安部長陳一新今天在中共黨校報紙學習時報發表文章說，中國國安部要立足國家安全機關職責，深入開展反顛覆、反霸權、反分裂、反恐怖、反間諜的「五反鬥爭」，確實築牢「國家安全屏障」。

陳一新在提及「五反鬥爭」時並強調，「反分裂」要「全力促統，壯大愛國統一力量，厚植和平統一的民意基礎」；而「反間諜」則要組織強大攻勢，持續開展反間諜專項行動，深入實施「新反間諜法」，堅決「挖釘子、除內奸」。

陳一新在這篇以「深入學習貫徹總體國家安全觀，堅定不移地維護國家安全」為題的文章中說，要打好「反顛覆保衛戰」。對外要築起「維護政治安全的鋼鐵長城」，高度警惕「反華敵對勢力」的西化、分化圖謀，嚴厲打擊境外滲透、破壞、顛覆、分裂活動，堅決防範抵禦「顏色革命」。

他提到，對內則要剷除「影響政治安全的土壤」，守好網路、大專院校等意識形態陣地，反對和抵制各種「錯誤思潮」，嚴防各類風險向政治安全領域傳導。

陳一新聲稱，要打好「反分裂主動戰」，要「堅定反獨」，堅決挫敗任何形式的「台獨分裂圖謀」，反制「外部勢力干涉行徑」，依法懲治「充當台獨馬前卒」的「台灣間諜人員」，維護國家主權和民族利益。

他並宣稱，要「全力促統，壯大愛國統一力量，厚植和平統一的民意基礎，促進兩岸同胞心靈契合」，為推進「祖國統一大業作出隱蔽戰線貢獻」。

陳一新說，要打好「反間諜攻防戰」。組織強大攻勢，持續開展反間諜專項行動，健全反間諜工作協調機制，深入實施「新反間諜法」，全面提升依法打擊能力，堅決「挖釘子、除內奸」。

他提到，要強化立體防範，加強重點對象、要害部位保護，推進線索舉報平台建設，壓實各部門反間防諜主體責任，築牢「守衛國家秘密安全的堅固防線」。

台獨 國安 間諜

延伸閱讀

搶攻母親節 統一集團「空運進口康乃馨」

網傳匿名用戶發文攻擊民代 數位部初步調查結果出爐

大陸國安部長陳一新：懲治台灣間諜人員

00878、台積電、統一（1216）長期投資該選誰？ 專家：小資族要領高股息以這檔為宜

相關新聞

影／大陸海警今於金門海域執法巡查 公布喊話我方海巡艇影片

金門漁船案沒有落幕，大陸海警29日晚間再度公布當日於金門海域進行常態化執法巡查，這次還公布影片，揭露大陸海警喊話警告我方...

大陸海警又到金門海域 央視：依法進行常態化執法巡查

中國大陸再度通報，海警船到金門附近海域進行「執法巡查」的消息。據央視新聞，4月29日，福建海警位金門附近海域依法進行常態...

美學者艾利森：美中決心不讓台灣新領導人宣布台獨情況發生

準總統賴清德即將就任，台灣議題在美國與大陸雙邊關係中的敏感性近期仍極受矚目，特別是美國官員日前分別積極穿梭兩岸。而美國知...

回應大陸善意鬆綁陸客來台名額？ 陳建仁：早就準備好了

中國大陸對台開放部分的觀光以及文旦進口，但時間點被認為是「做球」。行政院長陳建仁今參加「五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」...

中國對Tiktok事件表現克制 美媒：因戰略價值不如華為

美國要求短影音平台TikTok（抖音國際版）必須與中國母公司字節跳動「斷開連結」，否則祭出禁令。華爾街日報報導，中國政府...

疫情後首次訪歐 習近平5月5日起訪法國、塞爾維亞和匈牙利

據新華社報導，大陸國家主席習近平將於5月5日至10日對法國、塞爾維亞、匈牙利進行國事訪問。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。