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違法放貸150億 中國銀行前董事長劉連舸一審認罪

中央社／ 台北24日電

中國銀行前董事長劉連舸受賄、違法發放貸款一案，今天在山東省濟南市中級人民法院一審公開開庭審理。劉連舸對被控違法放貸人民幣33.2億餘元（約新台幣150億元）當庭認罪，法庭宣布擇期宣判。

劉連舸是中共展開大規模金融反腐後落馬的代表性人物。2023年3月，他在中國銀行黨委書記、董事長任內被查，提出辭呈後，中共中紀委通報他涉嫌嚴重違紀違法，接受審查調查。

據濟南中院微信公眾號24日通報，濟南市人民檢察院指控：2010年至2023年，劉連舸利用擔任中國進出口銀行、中國銀行多項職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在貸款融資、項目合作、人事安排等事項上提供幫助，非法索取、收受他人給予的財物共計折合人民幣1.21億餘元（約新台幣5.45億元）。

檢方並指控，2017年底至2020年初，劉連舸在擔任中國進出口銀行黨委副書記、副董事長、行長和中國銀行黨委書記、董事長期間，明知相關企業不符合發放貸款條件，違反中國「商業銀行法」、「銀行業監督管理法」等法律規定，推動向相關單位發放貸款共計33.2億餘元，造成本金損失1.9億餘元。檢察機關提請以受賄罪、違法發放貸款罪追究他的刑事責任。

據通報，今天庭審中，檢察機關出示了相關證據，劉連舸及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，劉連舸進行了最後陳述，並「當庭表示認罪悔罪」。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

在此之前的2023年10月，中國最高人民檢察院對劉連舸作出逮捕決定，指他喪失理想信念，棄守金融風險防控職責，違法發放貸款，造成重大金融風險；私自攜帶違禁書刊入境，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金、出入私人會所、接受滑雪和旅遊安排，長期借用管理對象車輛。

劉連舸還被指私自留存涉密資料；道德敗壞，家風不正，對親屬失管失教，擅權妄為，「靠金融吃金融」，利用職務便利為他人在貸款融資、項目合作等方面謀利。

中國銀行是中國「四大行」之一，2023年資產總額達32.43兆元，在全球排名第4位。

中國銀行 台幣 金融風險

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