王毅：加速南海行為準則磋商 警惕地區「小圈子」

在中菲南海問題持續升級的同時，大陸外交部長王毅18日起應邀對印尼、柬埔寨、巴布亞紐幾內亞進行正式訪問。王毅在首站印尼與印尼外長蕾特諾舉行雙邊會談，並共同舉行記者會。王毅在會後表示，要高度警惕本地區形成「小圈子」，反對「脫鉤斷鏈」、「小院高牆」，要珍惜來之不易的和平穩定，將南海建設成和平之海。

據大陸外交部網站消息，王毅表示，此次訪問印尼是為落實兩國元首重要共識而來，為展現對印尼堅定支持而來，為推動雙邊關係不斷取得新的更大發展而來。他稱，與蕾特諾進行富有成果的交流，達成廣泛共識。雙方回顧過去10年中印尼關係的歷史性發展，認為之所以能取得寶貴成就，最關鍵的是堅持互信互助，最重要的是堅持合作共贏，最寶貴的是堅持公平正義。

王毅指出，期待雙方弘揚優良合作傳統，相互助力走好具有各自特色的現代化道路，建構更高水準的中印尼命運共同體，合力開創兩國關係更加美好的未來。雙方要做大國和鄰國互信互助的典範。繼續遵循元首戰略引領，鞏固高水準策略互信。以「外長防長2+2對話機制」為平台提升政治安全合作，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互理解和支持。

王毅提到，雙方要做發展中國家現代化的引擎。推動中國式​​現代化與「黃金印尼2045」願景深度對接，彼此助力，相互成就，為發展中國家現代化提供更多路徑選擇。持續領先「一帶一路」國際合作，拓展數位經濟等新質生產力合作，攜手推動永續發展與經濟轉型。

王毅再指，雙方要做開放包容合作共贏的夥伴。堅持發展優先，倡導普惠包容的經濟全球化，反對單邊主義和保護主義，反對「脫鉤斷鏈」、「小院高牆」，共同維護產業鏈供應鏈穩定。高度警惕在本地區拼湊各種「小圈子」，反對任何製造集團對立和陣營對抗的圖謀，珍惜和維護好本地區來之不易的和平穩定。

王毅強調，中方願意繼續與其他東協國家一道全面有效落實《南海各方行為宣言》，並加速推動「南海行為準則」磋商，將南海建設成為和平、合作之海。

此外，針對以巴衝突，王毅稱，雙方一致認為，應全面執行安理會第2728號決議，立即實現無條件、持久停火，實際保護平民。要盡快建立人道救援機制，確保人道物資快速、安全、無障礙、可持續地進入加沙，呼籲有關方面保持冷靜克制，避免局勢升級，防止衝突外溢。中國支持安理會盡快討論並接受巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，倡議召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會，就落實「兩國方案」形成時間表和路線圖。