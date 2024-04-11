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馬英九結束訪陸行搭機返台 國台辦副主任送機

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
前總統馬英九（左2）11日上午搭機離開北京，大陸官員送行。（記者廖士鋒／攝影）
前總統馬英九（左2）11日上午搭機離開北京，大陸官員送行。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九一行11日上午結束在大陸地區11天的訪問，搭乘班機返回台灣，他在離開飯店前，先與飯店工作人員合影，乘車至北京首都機場後，由大陸國台辦副主任潘賢掌、北京市副市長夏林茂等人送機。

馬英九上午接近7點時，出現在下榻酒店大廳，在與飯店總經理Stephan Kapek等一眾工作人員握手合影後，也驚訝隨團記者「跟我到現在啊」，神情相當愉悅，隨後車隊約莫在7點4分離開下榻飯店。

馬英九車隊於北京首都機場再度開到停機坪，到最後一刻陸方仍保持高規格禮遇，陸方送機人員有國台辦副主任潘賢掌、北京市副市長夏林茂、北京市台辦主任霍光峰、國台辦聯絡局局長楊毅等人。而先上飛機的「大九學堂」學員，上機前與陸方人員擁抱道別，最後才是馬英九上機。

此次訪團係搭乘中國國際航空CA185次班機返回台灣，正式結束11天的訪問，飛機表定8點35分起飛，最後起飛時間是8點42分，預計中午抵達台灣。在這11天過程中，馬英九到訪廣東、陝西與北京，並於10日下午與大陸領導人習近平舉行「馬習二會」。

除了習近平外，馬英九公開會見的官員還有中共政治局委員兼廣東省委書記黃坤明、中共政治局委員兼北京市委書記尹力、陝西省委書記趙一德、國台辦主任宋濤等人。

馬英九在大陸的11天，由宋濤、國台辦副主任潘賢掌與仇開明輪流陪同，至於原先曾有陸方官員透露新任國台辦副主任吳璽將會在北京段行程中亮相，但直到最後都並未出現在媒體面前。

前總統馬英九（前左4）11日上午在北京中國大飯店與飯店員工合影留念。記者廖士鋒／攝影
前總統馬英九（前左4）11日上午在北京中國大飯店與飯店員工合影留念。記者廖士鋒／攝影

北京 國台辦 馬英九

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