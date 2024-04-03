諾魯總統前腳剛走 密克羅尼西亞總統西米納5日起訪陸

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大陸外交部發言人華春瑩今天宣布，應大陸國家主席習近平邀請，密克羅尼西亞聯邦總統韋斯利．西米納將於4月5日至12日對中國進行國事訪問。這是繼剛與台灣斷交的諾魯共和國總統阿丁安3月24日至29日訪問中國大陸後，另一位南太平洋國家元首對中國大陸進行國事訪問，也是今年第二個南太平洋島國訪問中國。

今年1月15日，我總統大選2天後，諾魯共和國與中華民國斷交，並隨即與北京建交。僅僅兩個月後，阿丁安就赴大陸訪問。密克羅尼西亞則是上世紀1989年9月就與中國大陸建立正式外交關係。西米納總統是在去年5月就任密克羅尼西亞總統，此前他已擔任多年的密國國會議長。

習近平在西米納就任總統時曾致電祝賀。習近平指出，中密建交34年來，兩國關係在相互尊重、平等相待基礎上取得長足發展，為雙方人民帶來實實在在的福祉。西米納總統長期致力於促進中密友好，他對此深表讚賞。他高度重視中密關係發展，願同西米納總統攜手努力，在涉及彼此核心利益問題上相互支持，深化各領域交流合作，推動中密全面戰略夥伴關係不斷發展，更好造福兩國人民。

諾魯總統阿丁安前腳剛走，西米納緊接在後訪陸，顯示北京對此地區的重視。密克羅尼西亞就在美軍第二島鏈中心關島東南方，兩者相距約僅一千五百公里。

密克羅尼西亞上一次有總統對中國進行國事訪問已是四年多前。時任總統帕努埃洛在2019年12月訪問大陸，並與習近平會談，會談中習近平讚賞帕努埃洛就任以來積極致力於發展對華關係，堅定恪守一個中國原則。