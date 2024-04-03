拜習通話強調台海和平 習指台灣是第一條紅線

美中元首美東時間二日上午通話，重申要負責任管理雙邊關係。白宮資深官員表示，美國總統拜登在台灣舉行總統就職典禮前夕，對中國大陸國家主席習近平重申美國的「一個中國」政策，並強調台海和平穩定的重要性。會談結束後的白宮新聞稿則重申維持台海和平穩定的重要性。

據新華社報導，習近平強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線；對於「台獨」勢力分裂活動和外在縱容支持，中方不會聽之任之；希望美方把拜登不支持「台獨」的積極表態落實到行動上。據中方發布，拜登重申不支持「台獨」；美方奉行「一個中國」政策。

習近平：中美需扣好第一粒鈕扣

習近平指出，中美關係中的負面因素有所增加，需要雙方重視。策略認知問題始終是中美關係必須扣好的「第一粒鈕扣」，中美這樣兩個大國，不能不來往、不打交道，更不能衝突對抗。

習近平稱，今年中美關係堅持幾個大原則，一是以和為貴，堅守不衝突不對抗的底線，不斷提升對正面預期；二是以穩為重，不折騰、不挑事、不越界，維持中美關係整體穩定；三是以信為本，用行動兌現各自承諾，將「舊金山願景」轉為「實景」。

習近平強調，美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，這不是「去風險」，而是製造風險。如果美方願意進行互利合作，共享中國發展的紅利，中方大門始終敞開；如果美執意打壓中國高科技發展，剝奪中國的正當發展權利，中方也不會坐視不管。

拜登：不尋求新冷戰、與中脫鉤

據新華社報導，拜登表示，美中關係是全世界影響最深遠的雙邊關係。舊金山會晤以來美中關係的進展表明，雙方可以積極地推動合作，同時負責地管理分歧。他重申，美方不尋求進行「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求透過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。美方奉行「一個中國」政策。拜登說，中國發展有利於世界，美國不尋求遏制中國發展，不尋求與中國「脫鉤」；願安排美國財長葉倫、國務卿布林肯近期訪華，同中方加強對話溝通，避免誤判，推動合作，推動兩國關係穩定發展，共同應對全球性挑戰。

美方資深官員在拜習通話前表示，「（拜登）總統將藉機重申美國的一中政策，強調台海和平穩定的重要性，尤其是台灣五月將有總統就職典禮」。

美官員：雙方管理競爭預防衝突

他還說，拜習舊金山峰會達成「美中維持溝通管道暢通，以負責任管理美中競爭並預防意外衝突」的共識，這次通話是這項努力作為的一部分，「我也要說，我們對中華人民共和國的做法沒有任何改變，依然聚焦在『投資（國內）、結合（盟友）、（對中）競爭』的架構，激烈的競爭需要密集的外交來管控緊張、了解看法並防止意外衝突」。