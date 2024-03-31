陸外交部領事司長吳璽轉任國台辦副主任 將分管新聞局

大陸外交部領事司長吳璽確定將接任國台辦副主任，她也是國台辦首位女性副主任，將分管新聞局業務。

吳璽是浙江寧波人，長年在大陸外事系統工作，曾任駐澳洲使館參贊、北美大洋洲司副司長、駐美使館公使、駐紐西蘭大使，2021年底離任紐西蘭大使，爾後返回北京接任外交部領事司司長。

吳璽長年任職紐澳、美國使館，對涉台議題並不陌生，2019年底她於Politik網站發文指出，「在台灣問題上，我們將堅持一個中國原則和『九二共識』，推動兩岸關係和平發展，深化兩岸經濟文化交流合作，造福兩岸同胞」

而不久前的2023年12月，吳璽接受大陸國台辦旗下中國台灣網採訪時，曾指出「維護包括台灣同胞在內的海外同胞的安全與合法權益，是外交部和駐外使領館的一項重要職責」，並在訪問中歷數大陸外事系統在疫情期間對海外台胞的諸多幫助。

據了解，吳璽已經確定接任國台辦副主任，躍升為副部級幹部，並且未來將主管新聞局業務，但目前國台辦官網還未正式將其相關資料列入，大陸外交部官網也仍列為領事司司長，吳璽甫於3月21日參加伊拉克駐廣州史館開幕。

日前在陳元豐3月27日卸任國台辦副主任後，國台辦官網的副主任僅剩兩位，分別是潘賢掌與仇開明，加上吳璽則為「一正三副」格局。