馬英九訪陸 馬習二會有譜

前總統馬英九將於4月1日至11日再度訪問大陸，這次行程包括北京備受關注，針對屆時是否舉行「馬習二會」，大陸國台辦發言人陳斌華昨天回應說：「我們會妥善做好馬英九先生來訪的活動安排。」國台辦的回應，被認為「馬習二會」有望舉行。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天上午宣布馬英九訪問大陸行程後，向港媒中評社指出對馬習二會確實有意願，並提到2015年新加坡馬習會後，馬英九此趟確實有和老朋友（指大陸國家主席習近平）會面的想法，所以並不排除馬習二會的可能性，但一切尊重大陸方面的安排。

國台辦發言人陳斌華昨天稍早就馬英九再訪大陸表示，大陸歡迎馬英九先生率團來訪，希望兩岸同胞共同傳承弘揚慎終追遠飲水思源的中華優秀傳統文化，促進包括兩岸青年交流在內的兩岸各領域交流合作，增進相互了解和心靈契合，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，共促民族復興。

知情人士指出，馬辦將此行定位為「和平之旅」，馬英九願意以執政時的經驗及對兩岸和平的使命感，在當前艱困情況下，盡一己之力，傳達台灣民眾心聲，化解兩岸人民敵意，避免戰爭，謀求和平；「避戰謀和」不但符合台灣人利益，也是兩岸共同利益，對兩岸關係與世界和平都是正面的訊號。

此前在3月13日國台辦記者會上，陳斌華曾就馬英九可能再訪大陸表示，「兩岸同胞是一家人」，自然是要多走動、常來往，在九二共識、反台獨基礎上，歡迎各界人士到大陸參訪交流，共同推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞。