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針對金門漁船事件？陸海警聯手共軍海空軍進行實戰化訓練
大陸漁船在金門海域翻覆事件延燒至今無解，北京當局則不斷升高對台「灰色地帶」威脅。據共軍最新發布訊息，近日共軍東部戰區海軍某護衛艦支隊艦艇編隊，聯合「空軍和海警」輾轉多個海域進行多科目、跨晝夜實戰化訓練，項目包括在海警船遭遇「暴力抗法」等特殊情況。
據中共海軍所屬「人民海軍」微信公眾號發布的訊息，近日，東部戰區海軍某護衛艦支隊艦艇編隊聯合空軍和海警輾轉多個海域進行多科目、跨晝夜實戰化訓練。
過程中，共軍編隊各艦在接上級作戰命令後，緊急開赴「戰場」，模擬編隊剛抵達目標海域突遭「敵」襲，各艦進行綜合對空防禦，成功消除「敵」飛彈威脅，和共軍鄂州艦雷達兵發現異常後處置，鎖定「敵」機，以及水面出現浮雷，共軍義烏艦指揮官在規避水面障礙的同時下達打擊指令等等。
值得注意的是，發布訊息還提到，「隨後，編隊也圍繞海警船遭遇暴力抗法等特情進行了協同訓練。」中共海軍稱，此次訓練突出編隊與空軍及海警聯合作戰，從嚴從難導調情情險情，有力提升聯合協作水平和聯合打擊能力。
據央視新聞報導，大陸海警與軍方此次聯合訓練，東部戰區海軍出動了至少1艘056型輕型護衛艦，空軍則派遣1架殲-11重型戰鬥機。
港媒中通社報導引述分析稱，海警參與這次中共解放軍東部戰區實戰化聯合訓練，與「2．14」事件有關。中新社報導還稱，海內外觀察家注意到，民進黨當局意圖拖延時間，讓這起惡性事件逐漸被公眾遺忘，最好能無果而終。
東部戰區是中共解放軍五大戰區之一，負責上海和大陸東部五省、東海和台灣海峽防衛，不時會在台海周邊進行演訓，但海警通常不會參與。此次共軍聯合海軍進行實戰化訓練，並有空軍參與受到關注。
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