陸「轟20」隱形轟炸機 將亮相

共軍新一代隱形戰略轟炸機「轟二○」一直處於傳聞中，但解放軍空軍副司令王偉近日接受香港商報採訪時透露，轟二○很快就會對外正式公布；至於試飛後多長時間才能服役或量產，王偉也說「這個很快，直接就跟上了」。

香港明報指出，二○一六年九月一日，共軍時任空軍司令馬曉天在長春出席空軍航空公開活動時表示，中國正研發新一代遠程轟炸機，這是中共官方首次證實研製轟二○戰略轟炸機。

此前有大陸軍事部落客指出，轟二○的目標是在確保隱身性（隱形）前提下，同時滿足跨洲際飛行、超音速飛行、擁有超大載彈量。具體表現在新材料及新技術運用，如超材料隱身薄膜和新的航電系統、AI智慧輔助等技術的實際應用。

然而，轟二○自二○一六年傳出研發消息後，迄今遲未正式發布，外界曾揣測中國可能遭遇技術瓶頸。王偉在面對香港商報詢問時，斷然否認此說法，並聲稱「沒啥瓶頸，都能解決，我們科研人員現在非常好，都有這個能力」。

至於轟二○是否將讓中共空軍實力大提升，王偉稱，那肯定是啊，一代裝備帶來一代的戰鬥力；又稱這意義非常大，是換代的新飛機。

轟二○被形容為「風暴」隱形轟炸機，是大陸第一款自主研發大型轟炸機，也是世界上第三款隱形戰略轟炸機。