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大陸第四艘航艦採核動力？海軍政委袁華智：很快會公布

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中共海軍政委袁華智表示，大陸在建的航艦沒有技術瓶頸。至於第四艘航艦是否採用核動力，他表示「很快會公布」。圖為福建艦。（新華社）
中共海軍政委袁華智表示，大陸在建的航艦沒有技術瓶頸。至於第四艘航艦是否採用核動力，他表示「很快會公布」。圖為福建艦。（新華社）

外間高度關注大陸第四艘航空母艦（台灣簡稱「航艦」）在建的進度，有評論猜測遲遲沒公布詳情，可能是在技術上遇到瓶頸。大陸兩會期間，中共海軍政委袁華智表示，大陸在建的航艦沒有技術瓶頸。至於第四艘航艦是否採用核動力，他表示「很快會公布」。

香港商報報導，第四艘航艦的建造，也將繼續增強大陸海上實力，袁華智強調，大陸建造航艦，不是為了跟美國比，而是為了保護國家的主權和領土完整，保護國家的利益。

中國軍網報導，解放軍海軍艦艇（包括航艦）命名有嚴格規定。根據中共海軍頒布的「海軍艦艇命名條例」，航艦的名稱和舷號由中共中央軍事委員會授予。航艦、戰艦、巡洋艦、兩棲攻擊艦以行政省（區）或直轄市命名。

目前大陸有三艘航艦，分別是2012年開始服役的遼寧艦、2019年開始服役的山東艦，以及2022年下水、預計2025年服役的福建艦。從動力來源看，這三艘航艦均採用常規動力。

中國青年報報導，與常規動力航艦相比，核動力航艦在運行、維護、操作、訓練等方面，對人員要求更高。由於無需燃油，艦內可用空間增大，能裝載更多的航空燃料、彈藥、零部件和補給，甚至可作為遠洋大型綜合補給艦使用，艦載機聯隊戰鬥力、快速部署能力、危機響應速度、航程、海上自持力、持續高航速和機動性均大幅提高。

建造過核動力航艦的國家有美國、俄羅斯和法國。已建成和在建的核動力航艦，包括美國企業號、尼米茲級和福特級、法國戴高樂號。

中共 海軍 美國

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