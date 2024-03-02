大陸兩會涉台議題 陸學者：「反台獨反分裂」是焦點

大陸全國政協、人大「兩會」將分別在本月4日、5日起召開，由於台灣年初總統大選再由民進黨籍賴清德當選，加上近期兩岸在觀光政策、金門漁船翻覆案上交鋒，兩會涉台議題備受矚目。大陸學者認為，「反台獨反分裂」議題將是關注焦點，大陸對「台獨」將堅決回擊，面對民進黨「倚美謀獨」的挑釁不會讓步。有關福建融合發展示範區如何進一步落實以爭取民心，也將成為會議焦點。

中新社報導，廈門大學台灣研究院副院長張文生指出，反「台獨」反分裂議題將是今年兩會涉台議題關注焦點，對於台獨冒險行徑，大陸不會留任何妥協空間，將予以堅決回擊。他認為，「只要穩住腳步，兩岸關係的主導權、主動權仍牢牢把握在大陸手上」。

報導提到，隨著美國2024年總統大選拉開序幕，可能為兩岸關係帶來更多考驗。上海交通大學台灣研究中心主任盛九元表示，大陸未來在台灣問題上的立場和態度將愈發堅定，面對民進黨「倚美謀獨」的挑釁不會讓步。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣認為，鑑於大陸的發展進步和反台獨反分裂的強大實力，「有利於統一的兩岸關係基本格局總體沒有變」，各種風險仍在可預料範圍內。

中共中央、大陸國務院去年9月推出「支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」，相關政策如何落實到位，預料也是本次兩會涉台議題的熱點。

報導提到，陸續於年初召開的地方兩會中，相關措施已初現。例如，福建省將加速建設兩岸融合發展示範區；江蘇省將持續加強昆山深化兩岸產業合作試驗區建設；廣東東莞將加快謀劃「莞台高新特色產業園區」等。

李振廣指出，推動兩岸融合發展做實做細，有助於爭取台灣民心。盛九元分析，珠三角地區處於大陸對外開放前沿，深度參與全球製造業產業鏈運轉，可以此為平台吸引台資企業走向世界；在與長三角地區銜接的過程中，台資企業可向高品質發展轉型，台灣青年也能找到實現理想的廣闊舞台。

去年初疫情解封後，兩岸民間恢復交流，李振廣指出，今年不僅要維持這一態勢，還會繼續擴大，「儘管面臨台灣當局阻撓，但恢復文化、宗教、學術、經貿等各領域交流是大勢所趨，也是台灣主流民意」。