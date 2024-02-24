宋濤：若有人傷害兩岸同胞感情「一定讓其付出代價」

新春之際，兩岸發生不少紛擾，大陸除了召開中央對台工作會議，也舉辦台商新春聯誼會活動，國台辦主任宋濤在致詞時強調，「如果有人一意孤行傷害兩岸同胞的福祉，傷害兩岸同胞的感情，我們一定讓其付出代價」。他並再度示警，如果台灣當局繼續推行台獨路線，拒不承認體現一個中國的九二共識，阻擾兩岸各領域交流往來，破壞兩岸經貿合作，「台海局勢就將持續動盪緊張」。

24日是元宵節，大陸國台辦舉辦「2024台商新春聯誼會」，邀集諸多台商參加，現場席開16桌，現場有6位台商上台分享，隨後由宋濤致詞。他先代表中共中央台辦，國務院台辦給大家拜年，也向2,300萬台灣同胞致以新春祝福。

宋濤提到，大陸經濟發展前景光明，「這邊風景獨好」，「歷史上一些勢力唱衰中國經濟發展的謬論都成為笑柄，這一次也不會例外」，他表示大陸過去是、現在是、將來也必定是台胞台企投資興業的最佳選擇。他還指出，台胞台企在大陸投資興業30餘年，共同見證改革開放的巨大成就，「祖國大陸的發展功勞簿上，有我們台胞台企濃重的一筆」。

就兩岸關係，他提及「實現祖國完全統一是歷史大勢」，儘管兩岸關係發展過程中會出現一些逆流，但始終沒有人改變兩岸關係的基本格局和發展方向，海峽兩岸都是中國人，說中國話、寫中國字、敬中國神、過中國節，「中華文明始終存在追求團結統一的內生動力，國家統一始終佔據中國歷史發展的主流，實現統一始終是中華民族的不懈追求」。

他認為，台灣大選結果「充分說明要和平不要戰爭，要發展不要衰退，要交流不要分離，要合作不要對抗是島內主流民意」。大陸堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉的立場不會變，堅定推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一的決心不會動搖。未來將堅定不移推動兩岸關係朝著正確的方向不斷前進、推進祖國統一。

宋濤強調，維護國家統一是民族大義，也是國之大計。他表示沒有人比我們更希望維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定。「一個中國原則明確了兩岸關係的根本性質，只有堅持這一原則，台海才能保持和平安寧，也只有在這一原則基礎上，台灣任何政黨團體同我們交流協商才不會存在問題」。

他警告，如果台灣當局繼續推行台獨路線，拒不承認體現一個中國的九二共識，阻撓兩岸各領域交流往來，破壞兩岸經貿合作，台海局勢就將持續動盪緊張，台灣工商界發展利益和廣大台灣同胞切身利益就會受到損害。如果有人一意孤行，傷害兩岸同胞的福祉，傷害兩岸同胞的感情，我們一定讓其付出代價。

他最後喊話台胞台商，「堅定站在歷史正確的一邊，堅決反對台獨分裂和外來干涉，勇於突破民進黨當局設置的種種障礙，積極投身兩岸交流合作」。