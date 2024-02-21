聽新聞
test
0:00 / 0:00
在陸「打卡」要小心 恐觸反間諜法
中國大陸如今處處都是國安紅線。大陸國安部微信公眾號昨發表題為「地圖『打卡』賺金幣？當心不慎成『幫凶』」，提醒大陸民眾勿隨意「打卡」，以免觸犯「反間諜法」等相關法規。
大陸國安部稱，當前，隨著大數據等前沿科技的運用推廣，地理空間訊息數據被廣泛收集，讓地理導航定位更加精準，人們日常出行更加便利。但與此同時，有關敏感訊息數據洩漏的風險也隨之增加。
文章指出，大陸國家安全機關發現，個別境外地圖公司利用採集地圖數據換取虛擬貨幣獎勵方式，誘使境內人員購買並使用專用設備進行地圖「打卡」，非法採集敏感地理空間資訊數據，並即時上傳至境外服務器，甚至針對特定區域開出高額獎勵，吸引「採集者」進行重點採集。
大陸國安部表示，大陸個別境內人員國安意識淡薄，被地圖打卡賺錢的形式所誘惑，在不知不覺中被別有用心的境外公司利用，成為了其非法搜集竊取地理空間數據的「幫凶」。
文章強調，地理空間訊息數據是經濟社會發展的生產要素和數據資源。其中交通路網、重要基礎設施及軍事設施等敏感資訊一旦洩漏，並經技術分析和處理，將對國家安全造成嚴重威脅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言