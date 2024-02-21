在陸「打卡」要小心 恐觸反間諜法

中國大陸如今處處都是國安紅線。大陸國安部微信公眾號昨發表題為「地圖『打卡』賺金幣？當心不慎成『幫凶』」，提醒大陸民眾勿隨意「打卡」，以免觸犯「反間諜法」等相關法規。

大陸國安部稱，當前，隨著大數據等前沿科技的運用推廣，地理空間訊息數據被廣泛收集，讓地理導航定位更加精準，人們日常出行更加便利。但與此同時，有關敏感訊息數據洩漏的風險也隨之增加。

文章指出，大陸國家安全機關發現，個別境外地圖公司利用採集地圖數據換取虛擬貨幣獎勵方式，誘使境內人員購買並使用專用設備進行地圖「打卡」，非法採集敏感地理空間資訊數據，並即時上傳至境外服務器，甚至針對特定區域開出高額獎勵，吸引「採集者」進行重點採集。

大陸國安部表示，大陸個別境內人員國安意識淡薄，被地圖打卡賺錢的形式所誘惑，在不知不覺中被別有用心的境外公司利用，成為了其非法搜集竊取地理空間數據的「幫凶」。

文章強調，地理空間訊息數據是經濟社會發展的生產要素和數據資源。其中交通路網、重要基礎設施及軍事設施等敏感資訊一旦洩漏，並經技術分析和處理，將對國家安全造成嚴重威脅。