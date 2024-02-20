王毅會見西班牙總理 稱願同歐方共同維護自由貿易體制

大陸外長王毅19日分別與西班牙國王費利佩六世（Felipe VI）與西班牙首相桑傑士（PedroSanchez）會面，王毅對桑切斯表示，中方願同歐方一道，共同維護自由貿易體制，踐行多邊主義，推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

路透報導，歐盟對中國抱持懷疑態度，甚至試圖降低對陸經濟依賴。此外，歐盟執行委員會（European Commission）在1月制定計畫，要透過對外國投資進行更嚴格審查、以及對中國等競爭對手的出口和技術外流進行更協調管控，來加強歐盟的經濟安全。這也成為王毅歐洲行的主要任務之一。

根據大陸外交部資訊，費利佩六世表示，當今世界動盪不定、衝突不斷。期待並相信中國將進一步發揮大國重要積極影響，為緊張局勢降溫，為變亂世界帶來穩定。

王毅在與費利佩六世會面時指出，中國正以高質量發展全面推進中國式現代化，將為世界帶來重要機遇。歷史已經並將繼續證明，中國的發展是和平力量的增強，是穩定因素的增長。

同一天，王毅也與桑切斯會面，據大陸官方消息，桑切斯表示，感謝中方支持西維護領土完整的努力，西班牙堅定奉行「一個中國」政策。我們高度讚賞中國在國際事務中的建設性作用和為全球增長所作貢獻，支持歐中發展關係、加強合作。

王毅在與桑切斯對話時指出，中國視歐盟為多極化格局中的重要力量，支持歐洲一體化，支持歐盟發展壯大、實現戰略自主。只要中歐加強團結協作，陣營對立就搞不起來。

此前，王毅在18日與西班牙外長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）舉行會談，會後王毅宣布，中國已同意取消對西班牙牛肉的進口禁令。先前，自2000年以來，因當年歐盟多個成員國出現多起狂牛症病例，北京禁止歐盟出口牛肉產品到中國。