菲律賓4人進入黃岩島礁盤活動 大陸海警：警告驅離

中菲兩國因南海主權問題爭議不休，大陸海警局新聞發言人甘羽表示，4名菲方人員28日「非法」闖入黃岩島礁盤活動，大陸海警依法予以警告驅離，「現場處置專業規範」。

「中國海警」微信公眾號報導，甘羽指出，大陸對黃岩島及附近海域擁有無可爭辯的主權，始終堅決反制菲方侵權行徑。大陸海警將一如既往在管轄海域維權執法，堅定維護國家主權和海洋權益。

而菲律賓1架小型飛機21日向仁愛礁坐灘軍艦空投補給，大陸海警局27日就此稱，大陸海警即時跟監掌握，「依法依規管控處置，對菲方補給必要生活物資作出了臨時性特殊安排」，並指菲有關方面罔顧事實、惡意炒作，蓄意誤導國際認知，無益於緩和南海緊張局勢。

路透報導，菲律賓總統小馬可仕自29日起對越南進行訪問，越南與菲律賓政府30日宣布，兩國同意加強海岸警衛隊之間的合作，以防在南海發生不測事件。

大陸外交部發言人汪文斌日前強調，中方一貫反對相關國家對中國領土提出非法主張，將繼續堅定維護自身主權。

環球時報報導，有專家表示，菲律賓拉其他國家搞「小圈子」破壞南海各方政治互信，只會使南海問題進一步複雜化，不利於南海的和平穩定，背離了東協的實際利益。

專家指出，作為「南海各方行為宣言」（簡稱「宣言」）的簽署國，越南和菲律賓都應切實遵守「宣言」中的承諾。