中美禁毒合作工作小組啟動 王小洪：務實展開合作

中美禁毒工作小組召開首次會議，據新華社，大陸國務委員、國家禁毒委員會主任王小洪30日在北京，會見美國總統副助理、白宮國土安全事務副助理達斯卡爾（Jen Daskal）率領的美國禁毒聯合代表團，宣布中美禁毒合作工作小組正式啟動。

王小洪同時也是大陸公安部部長。他說，希望雙方以元首會晤重要共識為根本遵循，以相互尊重為共處之道，以平等互利為基本原則，務實展開禁毒合作，妥善解決彼此關切，深化執法安全合作，為中美關係穩定健康可持續發展注入更多正能量。

據中方發布，雙方同意落實「舊金山願景」，務實展開禁毒及執法安全合作。

日前，美國白宮國安顧問蘇利文與中共中央外辦主任兼大陸外長王毅在曼谷進行長時間的會談，會後白宮聲明提及，雙方對兩國最近在打擊毒品的合作方面取得的進展表示歡迎，並計畫在30日舉行首次美中禁毒工作小組會議。

在今天下午的記者會上，大陸外交部發言人汪文斌也對此表示， 希望美方拿出誠意，和中方相向而行，繼續在相互尊重、平等互利基礎上展開禁毒務實合作。

綜合美媒報導，中美禁毒工作組首次會議，討論重點為困擾美國多時的芬太尼（類鴉片止痛劑）問題。