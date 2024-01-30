中梵關係和解 陸兩名新任主教近日先後獲祝聖

根據中國天主教愛國會官網消息，1月25日，天主教鄭州教區王躍勝主教祝聖典禮在鄭州市惠濟區清華園路天主教堂舉行；1月29日，山東省天主教濰坊教區孫文君主教祝聖典禮在青州市天主教堂舉行。華爾街日報指出，這兩名天主教新任主教是根據梵蒂岡和中國政府達成的協議獲祝聖，象徵中梵已恢復合作。

報導稱，梵蒂岡早前曾指責北京當局違反雙方於2018年簽署的協議的精神，在未經教宗方濟各許可的情況下，分別於2022年11月和2023年4月任命兩位主教為教區負責人。梵蒂岡表示，近日祝聖的兩位新主教都是由教宗任命的。

華爾街日報指出，中國大陸約有1,000萬至1,200萬天主教徒，幾十年來，他們被劃分成官方認可的「愛國」教會和反對國家干預的地下教會。自1949年中國共產黨執政後不久，梵蒂岡和中國之間就一直沒有正式的外交關係。

目前中華民國僅剩的12個邦交國中，梵蒂岡是其中一個，也是我於歐洲唯一的邦交國。

2018年，梵蒂岡和北京當局達成一項具里程碑意義的協議，允許雙方參與主教的遴選，該協議隨後於2020年和2022年續簽，有效期兩年。華爾街日報稱，這一協議代表著教宗在其專享的主教任命權方面做出了不同尋常的妥協。梵蒂岡則堅稱，這對於維護中國教會的團結至關重要。

但前香港教區主教陳日君樞機等批評人士認為，該協議背叛了仍忠於教宗的中國地下天主教徒。