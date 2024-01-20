快訊

歷經兩次失敗…日本登陸月球成功 全球第5國

選後兩岸 蘇起：我方應主動尋對話

聯合報／ 記者林宸誼／台北報導
國安會前秘書長蘇起。記者林宸誼／攝影
國安會前秘書長蘇起。記者林宸誼／攝影

台灣總統與立法委員選舉落幕。國安會前祕書長蘇起昨天表示，台灣的出路是兩岸開啟對話，減輕美國管理處理台海危機壓力，台灣可以更有尊嚴設法解決自己問題。兩岸對話對台灣來說，上策是「和」，「拖」頂多是中策，「鬥」絕對是下策，死路一條。

蘇起昨天（十九日）在天下文化出版的「美中對抗下的台灣選擇」新書發表會上指出，台灣不能夠全靠美國，台灣還是要靠自己，兩岸主動開啟對話的話，實際上是幫美國一個忙，減輕美國管理處理兩岸海外危機的壓力，中共也會鬆一口氣，美國也會鬆一口氣，台灣可以更有尊嚴的來設法解決自己的問題。

蘇起表示，諾魯與台灣斷交，這是中美角力的一環，太平洋成為中美新的角力場。而美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森伯格日前表達「聯合國二七五八號決議文沒有決定台灣地位，也沒排除任何國家與台灣建立外交關係」，是美國行政部門罕見的表態。

蘇起指出，台灣成為中美兩強爭搶的骨頭，台灣要怎麼從爭搶的地位，化為主動，就要與大陸對話，兩岸有溝通管道的話，台灣成為骨頭的爭議性就會降低。

蘇起主張台灣要往和的方面努力，台灣無論是政界還是民眾，過去都不做事，就只是等著，心態就是享受免費的午餐，台灣要台獨、要安全，但都只想要免費，完全沒有要付出成本的概念。

蘇起說，「鬥、拖、和」三種策略中，「和」是目前的上策，但這是政治決定，民進黨過去什麼都不要，現在要怎麼調整，要做這樣的決定會非常困難。

蘇起認為，其他黨也要思考，不是碰到大陸，就好像碰到牛鬼蛇神，人總是要來往，作為人可以不見面、不來往，但作為政府，不喜歡就不來往是很幼稚。台灣必須要走出心結，大陸內部對台灣保持善意還是有很多人，但台灣不去挖掘善意、絕不來往，這對台灣非常危險。

蘇起還推演出台灣未來可能的九個劇本。其中不動武的四個是「現狀常態化」、「兩岸政治對話」、「美中談判」，及兩岸合意統一的「蘇格蘭化」。

動武的五個則是由某個意外引爆的「南海撞機化」、快速武統的「克里米亞化」、激戰未決的「烏克蘭化」、武獨成功的「美利堅化」，及觸動核武的「廣島化」，最終上演哪個劇本，只有時間能證明。

蘇起 美國在台協會

延伸閱讀

蘇起推演台灣未來 9劇本 民眾要從「和」「拖」「鬥」路線擇一

蘇起：「鬥」絕對是死路一條 選擇賴清德就是選擇硬著陸

蘇起：兩岸談判道路已斷 和平統一最後希望剩美中談判

蘇起：北京掌握兩岸和戰 台灣人已視「兩國」為新常態

相關新聞

AIT指台灣地位未定 蘇起：中美角力一環

美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura　Rosenberger），日前表達「聯合國2758號決議文沒有決定台灣地...

兩岸統一 蘇起：是習近平無可迴避的歷史責任

大陸國家主席習近平，在2024年的新年致詞中，再度展現出統一台灣的企圖。國安會前祕書長蘇起19日表示，兩岸統一是大陸國家...

日本社民黨黨魁訪陸 向因日本侵華戰爭遇難的民眾致歉

應中共中央對外聯絡部邀請，日本社民黨黨魁福島瑞穗等一行人於18日至20日訪問北京，訪問的第一站即前往「中國人民抗日戰爭紀...

見北韓大使 陸中聯部劉建超：願一道維護區域和平穩定

在近日兩韓關係因北韓發射多發砲彈，南韓也實施海上射擊訓練反制，日趨緊張之際，據中新社，剛結束訪美行程的中共中央對外聯絡部...

為何與台斷交承認一中？ 諾魯外長稱了解自身發展需求

在總統大選落幕2天後，諾魯共和國15日宣布與我國斷交，並承認「一個中國原則」，轉向與中國建交。諾魯外交及貿易部長安格明接...

蘇起推演台灣未來 9劇本 民眾要從「和」「拖」「鬥」路線擇一

台灣總統與立法委員選舉落幕。國安會前祕書長蘇起19日推演出台灣未來可能的九個劇本。其中不動武的四個是「現狀常態化」、「兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。