2024大選落幕！台灣收各國賀電 大陸這單位最忙「新聞稿發不停」

2024大選落幕，就在各國向台灣發出賀電的同時，大陸駐外單位也忙著發新聞稿。繼日本、歐盟之後，針對英國外交大臣卡麥隆發布聲明祝賀民進黨總統候選人賴清德勝選，大陸駐英國大使館也發布新聞稿，表示「堅決反對英方有關錯誤做法」。

卡麥隆在13日發布的正式聲明中表示，他期待台灣海峽兩岸在「沒有武力威脅，或者動用武力或脅迫」的情況下，重新努力透過建設性對話，和平解決分歧。

卡麥隆並指出，13日舉行的大選是台灣充滿活力民主體制的明證。他恭喜台灣民眾順利舉行總統和副總統以及立法委員選舉，並祝賀賴清德當選。

英國國會下議院外交委員會主席克恩斯14日也在社群媒體上向賴清德送上勝選祝賀，並寫到台灣是「朋友與盟友」。

對此，大陸駐英國大使館以使館發言人名義發布新聞稿稱，「台灣問題純屬中國的內政。無論台灣島內局勢怎樣變化，世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實不會改變，中國政府堅持一個中國原則、反對台獨分裂、反對『兩個中國』和『一中一台』的立場不會改變，國際社會堅持一個中國原則的普遍共識和穩固格局不會改變」。

大陸駐英國大使館並敦促英方恪守承認台灣是中國一個省的立場，按照一個中國原則慎重處理涉台問題，停止任何干涉中國內政的言行。

台灣總統大選結果底定後，歐盟對外事務部發布聲明表示歡迎台灣舉行大選，向參與此次民主活動的選民致賀，並強調持續關切台海緊張情勢、反對片面改變現狀。對此，中國駐歐盟使團發布新聞稿，呼籲歐方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則，切實「謹言慎行」，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤訊號。

針對日本外務大臣上川陽子透過外務省網站發表聲明，為台灣這次的民主選舉順利進行和賴的勝選表示祝賀，大陸駐日本大使館也發布新聞稿表達強烈不滿和堅決反對。大陸駐日使館除向日方提出嚴正交涉，並要求不要向台獨勢力發出任何錯誤信號，不要給台海和平穩定和中日關係製造干擾。

美國國務卿布林肯13日也就我總統大選結果發表祝賀聲明，除恭賀賴清德在大選中勝出，並祝賀台灣人民再次展現台灣強健蓬勃的民主體制及選舉進程。美國並重申致力維護台海的和平及穩定，以及在不受脅迫和壓力下和平解決分歧。

對此，大陸外交部則於14日下午發布新聞稿，批評美國國務院此舉是向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，「中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉」。

大陸外交部稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。要求美國停止美台官方往來，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。

不過，美國在台協會（AIT）14日表示，美國政府遵循先例，在台灣總統選舉後邀請前資深官員以私人身分造訪台灣，美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）將在14日抵達台北。

AIT表示，代表團將在15日與台灣各界政治領袖會面，傳遞美國人民對台灣順利舉行選舉的恭賀，重申美國長久以來對台海和平穩定的關切。