俄外交部：台灣問題屬中國內政 反對任何形式台獨

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台灣2024大選落幕，各國紛紛對選舉結果發表祝賀或評論。俄羅斯外交部發言人札哈洛娃（Maria Zakharova）則表示，「台灣問題純屬中國內政」，俄方承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分，「俄方反對任何形式的台灣獨立」。

據中國駐俄羅斯大使館微信公眾號消息，13日，俄羅斯外交部發出札哈洛娃「就台灣地區選舉答記者問」新聞稿。札哈洛娃在文中強調，俄羅斯在台灣問題上的立場是明確的、一致的、不變的，而此立場詳細紀錄在1992年9月15日俄聯邦總統第1072號「關於俄羅斯聯邦與台灣關係」的總統令和2001年7月16日簽署的《俄羅斯聯邦和中華人民共和國睦鄰友好合作條約》等一系列基礎文件中。

札哈洛娃補充，在《俄中睦鄰友好合作條約》第五條規定中，「俄方重申1992年至2000年期間兩國元首簽署和通過的政治文件中就台灣問題所闡述的原則立場不變」。俄方承認世界上只有「一個中國」，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分。「俄方反對任何形式的台灣獨立。」

此外，札哈洛娃提到，大陸國家主席習近平2023年3月至俄羅斯進行國事訪問期間，兩國元首簽署《俄羅斯聯邦和中華人民共和國關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，重申俄方此立場。同時，聲明還強調，「俄方堅定支持中方維護國家主權和領土完整的舉措（台稱措施）」。

札哈洛娃表示，俄方認為，「台灣問題純屬中國內政」，個別國家企圖利用台灣地區選舉向中方施壓，妄圖攪亂台海乃至地區局勢的行為只會適得其反，必將遭到國際社會廣泛譴責。「我們呼籲所有外部勢力避免採取破壞區域穩定和國際安全的挑釁行動。」