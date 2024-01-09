中共中聯部長劉建超：中美要有效管控分歧 做彼此夥伴

據中共中聯部新聞辦微信公眾號9日消息，中共中央對外聯絡部部長劉建超8日在紐約出席中美1.5軌對話框架下專題座談表示，中美雙方要落實好兩國元首達成的重要共識，共同樹立正確認知，共同有效管控分歧，共同推動互利合作。秉持相互尊重、和平共處，做彼此的夥伴。

劉建超表示，近年來中美關係經歷了不少波折，習近平主席和拜登總統舊金山會晤達成重要共識，為推動中美關係穩定發展指明方向、增添動能，中美關係呈現企穩向好勢頭。

劉建超引述習近平言論指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係。中美兩國如何相處，決定人類的前途和命運。他提到要持續推進經貿等各領域務實合作，取得可視化成果，增強兩國人民對中美關係的信心。中聯部願同亞洲協會繼續加強交流合作，運作好1.5軌對話機制，為促進中美關係穩定、健康、可持續發展作出貢獻。

美方表示，習近平在美國友好團體聯合歡迎宴會上發表演講，真誠務實闡述對發展中美關係的主張和舉措，令人信服。並稱習近平邀請5萬名美國青少年未來5年到大陸交流學習，傳遞了重視民間交往的信息，為美中關係走出困境指出重要路徑。希望雙方加強溝通交流合作，特別是採取具體的行動，一點一點地消除兩國關係中的障礙，推動雙邊關係持續發展。

亞洲協會創立於1956年，是美國的亞洲政策研究機構，也是聯繫美國和亞洲的主要民間組織之一。

據了解，該場會議由亞洲協會董事會共同主席桑頓，啓明創投創始主管合夥人葛禮，亞洲協會政策研究院副院長、美國務院前助理國務卿拉塞爾，亞洲協會政策研究院副院長、美前代理貿易副代表卡特勒，亞洲協會中國中心常務主任錢鏡，以及中央財辦、中央外辦、上海市有關負責人參加。

劉建超本周率團訪美，因為時間點剛好落在台灣總統大選前，因此有分析認為中美官員將討論台灣議題，及觸及美中台三邊關係。外界也關注劉建超此行是會否與美國國務卿布林肯會面。