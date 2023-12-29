有台海與南海背景的前海軍司令成為中國新防長

（德國之聲中文網）據中國官媒報道，十四屆中國全國人大常委會第七次會議12月29日下午在北京閉幕。會議決定任命原海軍司令員董軍為中國新一任國防部部長。

公開資料顯示，董軍現年62歲，是中國人民解放軍海軍上將，曾擔任海軍司令部軍訓部部長、北海艦隊副參謀長、海軍92269部隊司令員等職務。

新防長“應該熟悉如何處理中美軍方的近距離接觸”

路透社報道指出，這一任命正值中國黨和國家領導人習近平要提升中國軍力、推動中國成為世界主導大國之際。中國國防部長的職責主要是在中國軍方與媒體、他國武裝力量接觸時代表中國形象。這其中一項重要的工作是與美國軍方接觸，以降低台海沖突和南海沖突的風險，董軍對這兩個熱點問題並不陌生。

在成為中國人民解放軍海軍司令員並於2021年晉升為上將前，他曾擔任東海艦隊副司令員，東海艦隊是現在的東部戰區司令部的骨干力量。而東部戰區司令部是負責台海的主要力量。

董軍也曾擔任南部戰區副司令員，而該司令部在有主權爭議的南中國海開展行動。中國對南中國海的大部分海域宣稱擁有主權。

新加坡拉惹勒南國際研究學院的國際關系學者李明江（Li Mingjiang）對路透社表示：“董軍應該熟悉如何處理中美軍方之間的近距離接觸。當他需要處理中美兩軍之間的危機時，這一點很有用。”

這一任命可能意味著火箭軍和裝備發展部正在進行清洗

美國智庫大西洋理事會“全球中國中心”的政治學者宋文迪（Wen-Ti Sung）說，選擇董軍作為新一任中國國防部長可能表明火箭軍和中央軍委裝備發展部在進行清洗。

來自這兩個領域的兩位中國前防長——來自中央軍委裝備發展部的李尚福和來自火箭軍的魏鳳和，目前都從公眾視野中消失。

董軍接替了李尚福，而李尚福自8月25日以來一直沒有公開露面。路透社曾援引消息人士報道稱，李尚福因涉嫌與裝備采購和開發有關的腐敗問題而接受調查。

中國政府沒有解釋李尚福消失的原因，但在10月免去了他國務委員以及防長的頭銜。

有利於中美防長接觸

在李尚福擔任防長的短短數月裡，他沒有與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）會面。中國國防部當時表示，華盛頓必須首先取消對李尚福的制裁。李尚福2018年因為一項早先與俄羅斯達成的軍火交易而受到美國制裁。

新一任中國防長董軍則不會面臨這樣的限制，因為據悉他沒有受到美國的制裁。

美國總統拜登與中國領導人習近平上個月在舊金山會晤時，兩位領導人同意恢復高級別軍事會談，該會談在時任美國眾議院議長佩洛西2022年8月訪台後中斷。中美軍方高層12月21日舉行了一年多以來的首次視訊會議，正式恢復了軍方的高級別會談。

（路透社等）

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