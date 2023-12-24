聯大決議 春節列為聯合國假日

聯合國大會日前決議把中國的春節列為假日，使得聯合國總部員工有望在全年共十天的假日當中，可選擇包含春節在內的八個浮動假日中的一天成為最後假日。而大陸網友則有兩極化意見，除了部分認為「全世界人民一起過大年」外，也再度掀起對大陸除夕沒有放假的民怨。

根據聯合國新聞網，聯合國大會第七十八屆會議廿二日協商一致通過決議，將「農曆新年」確定為聯合國假日。聯合國總部和世界各地辦事機構所慶祝的假日由聯合國大會批准，每年一般為十天，九天是法定假日，一天是浮動假日，目前農曆春節有望成為第八個浮動假日的選項，供聯合國總部員工擇一休假。

文章強調，十年來聯合國總部的大陸籍職員跟大陸代表團一直推動將春節列入浮動假日，過程中不少大陸職員建議不要使用「中國新年／春節」，而是以「農曆新年」，爭取也有過此節日的其他亞洲國家支持，最後共有十二個會員國提案。

大陸官方顯然更強調「春節」而不是「農曆新年」的說法。大陸駐聯合國代表團臨時代辦戴兵表示，春節正式成為聯合國假日，充分展現了中華文明的傳播力影響力，將有力促進世界不同文明的交流互鑑，積極體現聯合國倡導的多元、包容文化價值概念。據指出，全球約五分之一的人口以不同形式慶祝春節，聯合國秘書長每年都在春節發表賀辭，「向中國及所有慶祝春節（農曆新年）的各國人民致以節日問候和祝福」。

不過民間對於這件事則有不同意見，有網友開心地表示，「全世界人民一起過大年」，這是中國文化的輸出，「是中國強大的表現」；但也有網友並不買帳，直言「有臉報導這玩意同時還不放假的也只有我們了」（大陸二○二四年的農曆除夕日正常上班不放假）；更有網友點出怪象，「中國人一邊希望外國人都過中國的傳統節日，一邊又抵制中國人過外國人的節日」。