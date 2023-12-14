快訊

林鶴明曝蔡總統為「這事」和幕僚大小聲 賴清德、蘇貞昌當場目瞪口呆

央行理事會結論出爐 宣布利率「連三凍」

僅隔1.4公里！侯友宜、賴清德這天造勢強碰 70萬人擠爆板橋交通壓力炸鍋

中國民政部：2022年底65歲及以上撫養比21.8%

中央社／ 台北14日電

中國民政部網站13日公布，2022年底，中國65歲及以上老年人口為2億978萬人，65歲及以上老年人口撫養比21.8%。

中國人口結構轉變已成為治理挑戰。此前，官媒新華社就指出，人口老齡化是今後較長一段時期中國的基本國情。「未富先老」與「慢富快老」成為難題。

據觀察者網報導，中國民政部13日公布「2022年度國家老齡事業發展公報」顯示，截至2022年底，60歲及以上老年人口2億8004萬人，占總人口的19.8%；65歲及以上老年人口2億978萬人，占總人口的14.9%。65歲及以上老年人口撫養比21.8%。

公報顯示，養老保險覆蓋範圍繼續擴大。截至2022年底，全國參加基本養老保險人數10億5307萬人，比上年底增加2436萬人。

報導又指，中國醫保制度運行總體平穩。截至2022年底，全國基本醫療保險參保人數13億4592萬人，參保率穩定在95%以上。異地就醫跨省結算取得階段性成效。2022年，全國普通門急診、門診慢特病及住院異地就醫 1億1050萬人次，其中，職工醫保異地就醫共7299萬人次，居民醫保異地就醫共3751萬人次。

老年人口 保險 中國人口

延伸閱讀

【Daily Podcast】普丁宣布競選連任後，政敵納瓦尼於關押地失蹤／中國醫療財政崩潰危機？1,900萬人退出醫保

清零的代價：中國1,900萬人退出醫保，醫療財政崩潰危機

北市65歲長者接種COVID疫苗 可獲500元商品卡

65歲以上長者易染肺炎 新北開打公費肺炎鏈球菌疫苗

相關新聞

前所未見！香港中大副校長吳樹培遭「即時解雇」

香港中文大學副校長兼秘書長吳樹培，驚傳遭到校方無預警解雇，這是前所未見的作法。校方提到吳樹培有曾繞過校董會制定校董會議程...

保護77萬處「不可移動文物」 大陸開展第四次文物普查

大陸官方在1956年以來，已經進行過三輪文物普查，確定近77萬處不可移動文物，如今距離上一次文物普查已有16年，官方已召...

期待陸生？30所「零學位生高校」參加陸生納保培訓營

政府日前通過陸生學位生納保政策，海基會與陸委會已經舉辦「培訓營」邀集各校陸生輔導人員參與。據了解，派員來到培訓營的學校數...

貪汙23億逃美20年！中最大銀行貪汙案宣判 前行長認罪囚終身

逃美20年於2021年被強制遣返回國的紅通人員中國銀行開平支行原行長許國俊，涉嫌貪汙、挪用公款23億元人民幣，昨被廣東江...

黎案18日開庭 英外相見黎智英子 中使館嚴譴

歷經多次延期，蘋果日報創辦人黎智英被控違反香港國安法一案將於18日開庭，黎智英之子黎崇恩12日獲英國新任外交大臣卡麥隆接...

美智庫：中國強攻戰略產業 七成領先全球 美恐失主導地位

觀察者網報導，美國信息技術與創新基金會（ITIF）近日發布一份報告指出，近年來，中國在先進產業的努力和投資取得了回報，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。