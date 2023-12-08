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中共政治局會議：2024經濟穩中求進 強化宏觀政策調節

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中共中央總書記習近平8日主持召開中共中央政治局會議，會議強調，2024經濟要堅持「穩中求進」工作總基調，並強化宏觀政策調節。（新華網資料照）
中共中央總書記習近平8日主持召開中共中央政治局會議，會議強調，2024經濟要堅持「穩中求進」工作總基調，並強化宏觀政策調節。（新華網資料照）

新華社報導，中共中央總書記習近平8日主持召開中共中央政治局會議，分析研究2024年經濟工作。會議強調，明年要堅持「穩中求進」工作總基調，強化宏觀政策逆週期和跨週期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，並擴大對外開放與內需，堅守不發生系統性風險的底線。

會議還同意2024年1月8日至10日召開二十屆中央紀律檢查委員會第三次全體會議。

據報導，會議首先回顧大陸今年的經濟表現。會議認為，今年是三年新冠疫情後經濟恢復發展的一年，大陸頂住外部壓力、克服內部困難，著力擴大內需、優化結構、提振信心、防範化解風險，整體經濟「回升向好」。

針對明年經濟工作安排，會議強調，要堅持「穩中求進」工作總基調，全面深化改革開放，推動高水準科技自立自強，加大宏觀調控力度，統籌擴大內需及深化供給側結構性改革，統籌新型都市化和鄉村全面振興，統籌高品質發展和高水準安全，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢。

會議並指出，2024年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，強化宏觀政策逆週期和跨週期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。要以科技創新引領現代化產業體系建設，提升產業鏈供應鏈韌性與安全水準。要著力擴大國內需求，形成消費和投資相互促進的良性循環。

會議還指出，要深化重點領域改革，為高品質發展持續注入強大動力。要擴大高水準對外開放，鞏固外貿外資基本盤。要持續有效防範化解重點領域風險，堅決守住不發生系統性風險的底線。

據報導，會議還聽取中央紀委國家監委工作匯報，研究部署2024年黨風廉政建設和反腐敗工作，並審議「共產黨紀律處分條例」。

會議強調，紀檢監察機關要堅定不移推進全面從嚴治黨，持續深化正風肅紀反腐敗。要強化政治監督。要持續發力、縱深推進反腐敗鬥爭，對突出的行業性、系統性、地域性腐敗問題進行專項整治，堅持受賄行賄一起查。要重拳糾治「四風」頑疾。

會議指出，要進一步嚴明政治紀律和政治規矩，以嚴明政治紀律帶動各項紀律全面從嚴。

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