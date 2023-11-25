中法人文對話 法外長：法中人文交流成兩國關係強大紐帶

大陸外交部昨深夜發布消息，昨24日中國人文交流機制中方領導者、外交部長王毅與法方領導人、法國外交部長科隆納在北京共同主持召開機制第六次會議。雙方一致同意落實兩國元首重要共識，以中法建交60週年及文化旅遊年為契機，推動兩國人文交流釋放更大活力、取得更多成果。王毅表示，中法要全面深化人文交流，為中歐乃至全球文明交流發揮積極示範作用。科隆納也表示，法中人文交流源遠流長，成為兩國關係發展的強大紐帶。

王毅說，中法人文交流歷史悠久、合作緊密，東西方兩大文明如同兩盞明燈相互照亮，為人類提供精神滋養和思想智慧。高階別人文交流機制是中法三大支柱性對話機制之一，為中法關係發展奠定深厚的民意基礎，也為不同文明、不同制度的國家和諧共處累積了有益經驗。

王毅表示，世界進入新的動盪變革期，推動不同文明交流對話，消除隔閡偏見，在國際關係中營造開放包容、和諧共處的良好氛圍，在世界人民心中播散尊重理解、友好共贏的種子，是通往和平的正確道路，也是歷史前進的正確方向。

他說，作為世界文明格局中的兩大力量、文明互鑑的堅定倡導者，中法要全面深化人文交流，增進民眾相互了解和友誼，以中法人文交流的新發展、新成果、新高度，為中歐乃至全球文明交流發揮積極示範作用。

王毅就規劃好下階段兩國人文交流提出四項中方建議：一要辦好重點活動。籌辦好建交60週年及文化旅遊年活動，增強民眾參與感與獲得感。二要密切人員往來。加緊恢復各類交流合作機制。以巴黎奧運為契機，加强两國運動員交流和運動產業合作。加速恢復兩國航班。中方將對法國短期來華人員實施15天免簽政策。三要增進相互認知。鼓勵智庫、學者、媒體、地方交流合作。支持語言教學合作，共同翻譯出版更多對方國家著作。四要加強創新合作。拓展航太、綠色低碳、人工智慧、數位科技等合作。

科隆納表示，面對分裂衝突和單邊主義挑戰，增進相互認知的必要性與重要性進一步凸顯。法中人文交流源遠流長，成為兩國關係發展的強大紐帶。雙方積極落實兩國元首共識，全面恢復法中人文交流，推動各領域合作取得實質成就。感謝中方為法方人員赴華提供便利，法方將繼續將人文交流作為兩國合作的優先事項，推動互利互惠交往，增進兩國人民友誼。