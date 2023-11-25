快訊

以哈首批人質換囚名單曝！邊打邊談…休戰4天最大功勞是他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中法人文對話 法外長：法中人文交流成兩國關係強大紐帶

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
王毅與科隆納在中法人文交流機制第六次會議後，為中法建交60週年及中法文化旅遊年標誌揭幕。 大陸外交部網站
王毅與科隆納在中法人文交流機制第六次會議後，為中法建交60週年及中法文化旅遊年標誌揭幕。 大陸外交部網站

大陸外交部昨深夜發布消息，昨24日中國人文交流機制中方領導者、外交部長王毅與法方領導人、法國外交部長科隆納在北京共同主持召開機制第六次會議。雙方一致同意落實兩國元首重要共識，以中法建交60週年及文化旅遊年為契機，推動兩國人文交流釋放更大活力、取得更多成果。王毅表示，中法要全面深化人文交流，為中歐乃至全球文明交流發揮積極示範作用。科隆納也表示，法中人文交流源遠流長，成為兩國關係發展的強大紐帶。

王毅說，中法人文交流歷史悠久、合作緊密，東西方兩大文明如同兩盞明燈相互照亮，為人類提供精神滋養和思想智慧。高階別人文交流機制是中法三大支柱性對話機制之一，為中法關係發展奠定深厚的民意基礎，也為不同文明、不同制度的國家和諧共處累積了有益經驗。

王毅表示，世界進入新的動盪變革期，推動不同文明交流對話，消除隔閡偏見，在國際關係中營造開放包容、和諧共處的良好氛圍，在世界人民心中播散尊重理解、友好共贏的種子，是通往和平的正確道路，也是歷史前進的正確方向。

他說，作為世界文明格局中的兩大力量、文明互鑑的堅定倡導者，中法要全面深化人文交流，增進民眾相互了解和友誼，以中法人文交流的新發展、新成果、新高度，為中歐乃至全球文明交流發揮積極示範作用。

王毅就規劃好下階段兩國人文交流提出四項中方建議：一要辦好重點活動。籌辦好建交60週年及文化旅遊年活動，增強民眾參與感與獲得感。二要密切人員往來。加緊恢復各類交流合作機制。以巴黎奧運為契機，加强两國運動員交流和運動產業合作。加速恢復兩國航班。中方將對法國短期來華人員實施15天免簽政策。三要增進相互認知。鼓勵智庫、學者、媒體、地方交流合作。支持語言教學合作，共同翻譯出版更多對方國家著作。四要加強創新合作。拓展航太、綠色低碳、人工智慧、數位科技等合作。

科隆納表示，面對分裂衝突和單邊主義挑戰，增進相互認知的必要性與重要性進一步凸顯。法中人文交流源遠流長，成為兩國關係發展的強大紐帶。雙方積極落實兩國元首共識，全面恢復法中人文交流，推動各領域合作取得實質成就。感謝中方為法方人員赴華提供便利，法方將繼續將人文交流作為兩國合作的優先事項，推動互利互惠交往，增進兩國人民友誼。

會後，兩國外長共同見證簽署教育科研、文化旅遊、衛生健康等合作文件及發布2024年中法精品人文交流活動清單，為中法建交60週年及中法文化旅遊年標誌揭幕，並出席中法碳中和中心啟動儀式。

24日大陸外交部長王毅與法國外交部長科隆納在北京共同主持召開中法高級別人文交流機制機制第六次會議。 大陸外交部網站
24日大陸外交部長王毅與法國外交部長科隆納在北京共同主持召開中法高級別人文交流機制機制第六次會議。 大陸外交部網站

機制 王毅 外交部

延伸閱讀

法國外長訪華強調「致力於與中國對話」

訪陸見李強、王毅 法外長：致力於與中國對話

王毅會阿拉伯外長團 促以哈速停火

籲攜手為加薩「降溫」…穆斯林各國外長訪陸 王毅：中國站在正義公平一邊

相關新聞

救觀光 陸擴大單方面免簽入境

大陸疫後，海外遊客、商務人士來陸數量恢復遠不如預期，大陸外交部昨天日宣布，對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞六...

中法人文對話 法外長：法中人文交流成兩國關係強大紐帶

大陸外交部昨深夜發布消息，昨24日中國人文交流機制中方領導者、外交部長王毅與法方領導人、法國外交部長科隆納在北京共同主持...

陸黴漿菌案例增 世衛要求給資訊

中國大陸肺炎黴漿菌案例愈來愈多，以北方地區最嚴重，中國國家衛生健康委員會日前公開說明，除了黴漿菌，還有多種呼吸道疾病交織...

陸對六國試行免簽獲各國歡迎 德大使：前所未有的便利

大陸外交部昨24日宣布，為進一步促進中外人員往來，服務高品質發展和高水準對外開放，中方決定試行擴大單方面免簽國家範圍，對...

從蘿蔔刀到劈啪筒 陸小學生「危險玩具」攻陷校園

日前教育部公告，學生禁帶「蘿蔔刀」到校，引起輿論關注，這個席捲中國大陸、台灣，甚至南韓等多地中小學的新興玩具，成為讓人聞之色變的「危險玩具」。值得注意的是，除了蘿蔔刀，近期還有如「鼻吸能量棒」、「萌寵擠痘痘」，甚至一種可彈射BB彈的「劈啪筒（或稱噼啪筒）」等有安全隱患的玩具，也一一在大陸網路平台上曝光，讓人擔憂，危險玩具是否已經失控。

陸下月對法德義荷西馬等6國 試行單方面免簽入境

中國大陸自年初解封後，海外遊客、商務人士數量恢復不如預期，仍遠低於疫情前水準。大陸外交部24日宣布，對法國、德國、義大利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。