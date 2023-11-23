蔡奇見山口那津男：共同構建契合新時代要求的中日關係

中美元首的「舊金山會晤」全球聚焦的焦點，可能不是費羅麗莊園的「拜習會」外交磋商，而是中國大陸國家主席習近平與美國商界的晚宴，全美從金融到科技的頂尖企業領袖都叢集於此，中國的熱潮似乎瞬間又在全球捲土重來。但關於中國與世界的重新連結，還有另一個故事比這個還令人激盪人心，因為在大陸曾經火熱的「中國霸總」小說，如今化身為比「 習總」還狂野、霸氣的超短劇，此刻正在席捲全球。

2023-11-23 08:00