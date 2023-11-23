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蔡奇見山口那津男：共同構建契合新時代要求的中日關係
據新華社昨晚報導，中共中央政治局常委蔡奇昨會見由黨首山口那津男率領的日本公明黨代表團，蔡奇表示，今年是中日和平友好條約締結45周年，習近平總書記日前同岸田文雄首相舉行會晤，再次確認全面推進戰略互惠關係的兩國關係定位，為中日雙方指明瞭努力方向。 兩國執政黨要落實好兩國領導人達成的重要共識，準確把握對方的發展和戰略意圖，推動塑造積極友善的相互認知，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。
報導稱， 蔡奇還就歷史、臺灣、福島核污染水排海等問題闡明中方立場。
山口那津男則表示，公明黨願秉持公明黨創始人池田大作堅定致力於日中友好的信念，積極推動兩國各領域交流合作，發揮執政黨交流機制作用，妥處分歧，解決困難，推動日中關係改善發展。
新華社這則報導中同時處理了蔡奇接見由蒙古人民黨總書記阿瑪爾巴伊斯格楞率領的代表團以及山口那津男率領的公明黨代表團兩個接見行程，並將蒙克人民黨的訊息置前，似乎刻意壓低公明黨此行的重要性。
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