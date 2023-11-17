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美國要北京勿干預選舉 蘇起：或暗指2008年共軍大動員

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
前國安會秘書長、台北論壇董事長蘇起，17日解析拜登為何警告北京不要介入選舉，背後可能是憂心2008年事件重演，準備民進黨第三任就動武。（記者廖士鋒／攝影）
前國安會秘書長、台北論壇董事長蘇起，17日解析拜登為何警告北京不要介入選舉，背後可能是憂心2008年事件重演，準備民進黨第三任就動武。（記者廖士鋒／攝影）

拜習會已於舊金山落幕，台北論壇基金會董事長蘇起認為，拜登警告北京不要干預台灣選舉，就是「不要像2008年那樣」，當時共軍南京、廣州軍區已經進行動員，準備民進黨謝長廷一旦當選、讓民進黨連第三任，就會對台動武。但他強調，當時的共軍動員，民進黨政府完全沒跟民眾、在野黨說明，老百姓是在不知情狀況下投票。

蘇起17日上午出席文化大學國家發展與中國大陸研究所主辦的「習近平第三任內的機遇與挑戰」學術研討會，並發表主旨演講。他提到，近日拜習會，大陸跟美國關係放緩，但這是「短暫性的去風險」，不是整體的改變。

就美國總統拜登（Joe Biden）向大陸國家主席習近平要求不要介入台灣大選，蘇起則分析，這背後可能已發生2008年選前的軍事跡象。

他指出，自己曾向前國防部長蔡明憲求證，2008年陳水扁總統卸任前，蔡明憲被任命為國防部長，美國跟台灣情報都顯示共軍南京軍區、廣州軍區動員，「準備萬一謝長廷選上要打」，至少要對金馬動手，所以蔡明憲3個月防長任內到金馬很多趟。

蘇起提到，當時自己在幫前總統馬英九打選戰，「按照慣例，國安局給我們簡報，完全沒提這件事情」，他強調，民進黨沒跟國內民眾講、國安局沒向在野黨講、美國也沒宣布，「老百姓在完全不知情情況下投票」。

他認為，2008年為了不讓民進黨連第三任，中共就算打不過也準備要幹，「2024年怎麼辦？」。拜習會與這段時間美國人都一直在警告中共不要干預台灣選舉，「我認為老美就是在暗指，你不要像上次那樣」。

中共假如2024年之前有什麼動作，「這陣子就會有，情報界會知道」。而美國一直提警告，他認為背後說不定有這跡象。

對美中台關係，蘇起仍相當悲觀，他指出，自己現在寄望美中關係，美中關係要不改善，大陸就會覺得「不需要再等下去」。

不過他也強調，目前兩岸「兩個民族主義對決」形勢成形，美國對台「心有餘力不足」，中共政治局很多人都來過台灣，對台「要談有王毅，要打有何衛東」，這諸多嚴峻現象同時存在，從未有過，台灣則連「心理準備」都沒有。

他最後語重心長提到，國際關係與人際關係一樣，關係好的比較時候講話比較真誠，不好時講話就真真假假、虛虛實實。他說，蔡英文總統講「維持現狀」，這八年現狀變了多少？美國講「一中政策」你相不相信？大陸講「和平統一」你相不相信？「我是悲觀主義者，尤其對現在美中台，這三個（說法）我都懷疑」。

美國 蘇起 民進黨

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