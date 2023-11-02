雲台會協議簽約713億元 藍營喊恢復兩岸團客、直航

第十一屆雲台會2日在昆明啟動，共簽約雲南和台灣的重點合作項目11個，協議金額人民幣161.5億元（約合新台幣713億元）。會上，國民黨秘書長黃健庭呼籲，兩岸應恢復團體旅遊，直航點也應恢復疫情前的數量；代表台商的大陸全國台企聯總會長李政宏則說，雲南在農業、氣候環境、電子材料資源、機械製造業基礎、邊境口岸等有優勢，台企聯將在這五方面與雲南推動務實合作。

以「共享RCEP新機遇，開創雲台融合新局面」為主題的雲台會2日在昆明啟動，來自兩岸的政要、企業家、專家學者、知名人士等500多人參加，上午的主題活動開幕，雲南省委書記王寧、國民黨秘書長黃健庭、大陸全國台企聯總會長李政宏、大陸國台辦主任宋濤依序發表演說。

黃健庭表示，疫情過後，民眾熱切的到各地旅遊，他要藉機再度呼籲兩岸能恢復團體旅遊，直航點也應回到疫情前的數量，排除兩岸民間交流障礙，降低往返的成本跟不便。

他還說，目前國際經濟環境緊縮，台商面臨轉型升級壓力，隨著RCEP生效，雲南在大陸擴大與東南亞共建「一帶一路」的過程中，扮演重要腳色，台商可善加利用，期待兩岸不僅共享「一帶一路」成果，也都能加入RCEP，讓合作更緊密。

黃健庭還提到，2008到2016年，兩岸在「九二共識」、反對「台獨」基礎上，開創最和平繁榮的輝煌時代，然近年因政治因素趨於緊張，不斷衝擊交流成果，要特別強調，任何試圖逆轉兩岸交流的做法都是不切實際的，也不會成功。

黃健庭說，兩岸關係和「九二共識」合則相旺、相離則傷、相反則盪，兩岸經貿合則兩利，分則兩害。他舉台灣網球選謝淑薇和大陸選手「海峽組合」為例，表示兩岸可發揮「一加一大於二」的優勢互補。

李政宏指出，雲南位於大陸與東南亞、南亞三大區域的結合處，銜接中歐班列，海公鐵聯運達孟加拉到印度洋，鐵路等交通網路連接中南半島各國，區位優勢明顯，因此，下一步台企聯將攜手雲南融入RCEP的計畫安排，在五個方面推動務實合作。

李政宏說，首先，雲南在高原特色農業有優勢，台灣的現代農業則在綠色生產、加工、營銷、包裝等環節具世界級技術、經驗，可在茶葉、花卉、水果、中藥材等重點產業深化交流合作；其次，雲南氣候優勢、環境優勢，少數民族優勢突出，市場前景廣闊，可圍繞文化旅遊的產業深化交流合作。

他說，第三，雲南電子材料資源非常豐富，積體電路及封閉元件產業的上游電子材料領域發展較快，可圍繞電子資訊產業深化交流合作；第四，雲南機械製造業基礎較好，有眾多代表性的企業，可圍繞機械製造和高端製造等產業深化交流與合作；最後，雲南擁有眾多的邊境口岸，可圍繞跨境電商和跨境物流產業深化交流合作。