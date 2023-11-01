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李克強明火化 天安門降半旗

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸前總理李克強遺體11月2日在北京火化當天，天安門廣場等地將降半旗誌哀。記者陳政錄／攝影
大陸前總理李克強遺體11月2日在北京火化當天，天安門廣場等地將降半旗誌哀。記者陳政錄／攝影

中國大陸前總理李克強十月廿七日因心臟病發猝逝，據央視報導，大陸官方已確定李克強遺體將於十一月二日在北京火化。當天，北京天安門、新華門、人民大會堂、港澳地區、大陸各口岸、駐外使領館等將下半旗致哀。

目前北京八寶山革命公墓已加強管制，除了門口和前方道路有公安站崗、巡邏外，對面人行道及周邊也有便衣走動，要求行人不要逗留、拍照，管制原因是「這幾天有活動」。

對比八寶山革命公墓，北京天安門廣場周邊維持和往常般的高強度維安。

央視報導，「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」，中共第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院前總理李克強的遺體，將於十一月二日在北京火化。

為悼念李克強，十一月二日，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部，大陸各省、自治區、直轄市中共黨委和政府所在地，香港特別行政區、澳門特別行政區，大陸各邊境口岸，對外海空港口，以及大陸駐外使領館將下半旗致哀。

北京 李克強 天安門

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