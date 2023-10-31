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陸官宣李克強遺體周四火化 天安門等地降半旗致哀

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸官方宣布，前總理李克強遺體將在11月2日火化。（路透）
大陸官方宣布，前總理李克強遺體將在11月2日火化。（路透）

大陸國務院前總理李克強27日因心臟病發猝逝，據央視新聞報導，大陸官方已確定李克強遺體將於11月2日在北京火化。當天，北京天安門、新華門、人民大會堂、大陸外交部，港澳，各口岸、駐外使領館等將下半旗致哀。

據央視新聞報導，「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」，中共第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強同志的遺體，將於11月2日在北京火化。

報導稱，李克強遺體已於10月27日由專機從上海護送至北京。 為悼念李克強，11月2日，首都天安門、新華門、人民大會堂、外交部，大陸各省、自治區、直轄市中共黨委和政府所在地，香港特別行政區、澳門特別行政區，各邊境口岸，對外海空港口， 中國大陸駐外使領館將下半旗致哀。

李克強 北京 天安門

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