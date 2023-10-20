修改重組條款 中國恒大若干聆訊取消或「無限期延期」

深陷債務危機的中國恒大20日午間在港交所公告指，基於公司目前情況及與其顧問及債權人協商，公司正在修改擬議重組的條款以匹配公司客觀情況和債權人要求，原訂於10月25日由紐約南區美國破產法院審理的境外債務重組協議安排聆訊將延期。另還有若干聆訊取消或無限期延期。

根據中國恒大公告，恒大根據美國法典第15章，向紐約南區美國破產法院申請承認香港和英屬維爾京群島法律體系下的境外債務重組協議安排，原計畫於10月25日由紐約南區美國破產法院審理的聆訊將延期。

此外，原定於北京時間10月16日及17日上午10時舉行的香港恒大協議安排的協議安排批准聆訊，與有關天基協議安排的協議安排批准聆訊取消。

原定於開曼群島時間10月5日上午10時舉行的有關開曼群島恒大協議安排的協議安排批准聆訊，無限期延期。原定於英屬維京群島時間10月3日上午10時舉行的有關景程協議安排的協議安排批准聆訊，無限期延期。

中國恒大集團主席許家印因涉嫌違法犯罪，於9月底被大陸警方帶走，依法採取強制措施，被視為大陸官方已決定對製造「麻煩」的商業大老出手，但也直接衝擊到中國恒大的債務重組進程。此前恒大原定於25日、26日召開的債權人會議突然取消，公司也未提及是否再度召開。