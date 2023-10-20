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陸駐以使館：以色列中資企業已安全有序組織員工返陸

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸駐以使館稱，在以中資企業已有序組織員工搭商業航班返國。圖為以色列國防軍。 （新華社）
大陸駐以使館稱，在以中資企業已有序組織員工搭商業航班返國。圖為以色列國防軍。 （新華社）

根據大陸駐以色列大使館微信號「以館為家」今天凌晨發布訊息指出，目前，新一輪大規模巴以衝突愈演愈烈，以色列宣布進入「戰爭狀態」，當地安全形勢更加嚴峻複雜。據了解，在以色列的中資企業堅持以人為本，安全第一，正安全有序組織本單位員工搭乘商業航班回國。

據《以色列時報》援引以色列國防部消息，以色列國防部長加蘭特已向加薩地帶邊境的以色列軍隊表示，進攻加薩走廊的命令將很快下達。

訊息稱，鑑於目前在以安全情況更加複雜，不確定因素進一步增多，中國駐以色列使館建議在以中國公民利用商業航班仍在運營時機盡快回國或離境，以規避風險，確保安全。有條件的人員，也可在保證安全的基礎上選擇自駕等方式透過相關陸路口岸離境。

為方便中國在以人員離境，中國駐以使館先前發布了「以色列離境交通資訊」，供大家參考。陸駐以使館稱，本館將全力做好領事證件服務工作，滿足以中國公民回國或離境需求。如遇緊急情況，請及時報警並與使館取得聯繫。

「以館為家」發布的另一則訊息則稱，中國大陸駐以色列使館負責領僑事務的朱德中參贊昨19日受大使蔡潤委託，專程赴醫院看望在新一輪大規模巴以衝突中受傷的中國公民。朱德中代表蔡潤和使館對傷者表示慰問，詳細詢問傷者恢復情況，叮囑傷者安心養傷，有需要隨時與使館聯繫。朱德中參贊感謝院方救治，要求院方全力醫治、悉心照料傷者。受傷中國公民則表示感謝關心關愛，表示將全力配合治療，爭取早日康復出院。

以色列 國防部 航班

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