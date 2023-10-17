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習普會談什麼？ 陸外交部：雙邊關係和共同關心的問題

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
俄羅斯總統普亭17日上午飛抵北京出席一帶一路論壇，並預計將與中國大陸國家主席習近平會談。路透
俄羅斯總統普亭17日上午飛抵北京出席一帶一路論壇，並預計將與中國大陸國家主席習近平會談。路透

俄羅斯總統普亭17日上午抵達北京，將出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，對於普亭和大陸國家主席習近平會晤時，將討論哪些問題，大陸外交部發言人毛寧17日下午回應表示，兩國元首將舉行會晤，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。

毛寧17日主持大陸外交部例行記者會，面對外界關注中俄元首會談，做出上述回應。

毛寧說，普亭已經在今天上午抵達北京，將應習近平主席的邀請出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，並「參加相關活動」。

她接著說，兩國元首（中俄）將舉行會晤，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。 「至於兩國元首會見的具體情況，我們會及時發布消息，請你保持關注」。

據俄羅斯衛星通訊社報導，中俄領導人將針對雙邊關係進行會談，討論進一步發展俄中全面戰略協作夥伴關係的問題。報導稱，習普會談將分兩階段進行，並可能針對最敏感的問題舉行單獨會談。

毛寧 普亭 北京 俄羅斯 習近平

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