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傳香港擬設抗戰紀念館 以強化愛國主義教育

聯合報／ 大陸中心／即時報導
香港抗戰史料分布於香港歷史博物館、香港海防博物館等展館，圖為香港海防博物館早前舉辦攝影師沙飛所拍攝的抗戰時期珍貴影像展。（中新社）
香港抗戰史料分布於香港歷史博物館、香港海防博物館等展館，圖為香港海防博物館早前舉辦攝影師沙飛所拍攝的抗戰時期珍貴影像展。（中新社）

據香港星島日報報導，香港特區行政長官李家超新一份《施政報告》除提出擬增設「宣揚中華文化辦公室」，港府還計劃設立香港抗戰紀念館，以加強港人尤其是香港年輕人「正確認識抗戰歷史」。

報導稱，目前部分香港抗戰史料分布於香港歷史博物館、香港海防博物館，設有與抗日戰爭有關的展覽；去年揭幕、由民間籌備的沙頭角抗戰紀念館，常設展覽包括東江縱隊與港九大隊的抗戰歷史，但香港目前並沒有由特區政府主導、以香港抗戰史為主題的紀念館。

消息指，港府重視香港抗戰歷史，希望讓公眾認識香港民眾當年在抗戰期間的角色和事蹟，相信《施政報告》會採納政界建議，設立抗戰紀念館，其中一個方案是把位處筲箕灣的海防博物館改建。

港區人大代表、立法會議員陳勇一直提倡興建香港抗戰紀念館。他表示，熟悉近代史有利於人心回歸、培養愛國情懷，期望有更多的市民特別是年輕人，透過認識香港抗戰淪陷時期的苦難知道「我是誰」，以及香港的根本利益與國家一致。

陳勇認為，由零開始興建抗戰紀念館太費時，建議從現有的歷史博物館入手，先行「掛牌」成立抗戰紀念館，騰出起碼一半地方作抗戰史展覽。全國港澳研究會顧問、特首政策組專家組成員劉兆佳認為，香港抗日史亦牽涉中國大陸，認為可結合九一八事變等史實，豐富紀念館內容。

中共十四屆全國人大常委會第六次會議將於本月20日至24日舉行，議程之一包括審議《愛國主義教育法》草案。該草案對港澳台有明確規定，提出「國家採取措施開展歷史文化教育和國情教育，增強香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞對國家和中華優秀傳統文化的認同，自覺維護國家統一和民族團結」。

傳香港特區政府計劃設立香港抗戰紀念館，圖為今年9月3日港府舉行「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」紀念儀式，香港特區行政長官李家超（前）親自出席。（中新社）
傳香港特區政府計劃設立香港抗戰紀念館，圖為今年9月3日港府舉行「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」紀念儀式，香港特區行政長官李家超（前）親自出席。（中新社）

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