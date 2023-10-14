翟雋集體會見阿拉伯使節：支持阿盟在巴問題扮演重要角色
據大陸外交部網站今凌晨訊息，中國政府中東問題特使翟雋昨13日應約集體會見阿拉伯國家駐華使節和阿拉伯國家聯盟駐華代表處負責人。阿拉伯國家使節們指責以方有關行動違反國際法和國際人道法；翟雋則表示，中國支持阿盟在巴勒斯坦問題上扮演重要角色。下階段，中方願與阿盟和阿拉伯國家保持溝通協調，繼續做有關各方工作，為中東和平進程重回正軌不懈努力。
訊息指出，阿方介紹了阿盟召開緊急外長會討論巴以局勢有關情況和立場，表示近日以色列對巴勒斯坦的侵犯造成巴方大量平民傷亡。當前巴勒斯坦人道局勢十分嚴峻，以方有關行動違反國際法和國際人道法，國際社會有責任立即採取行動，緩和緊張局勢，推動重啟和談，維護巴勒斯坦人民合法民族權利。
阿方高度讚賞並感謝中方長期以來在巴勒斯坦問題上秉持正義立場，希望中方繼續發揮積極建設性作用。
翟雋表示，中方對當前巴以緊張局勢加劇造成大量平民傷亡感到痛心，反對傷害平民的行為，譴責違反國際法的做法。當務之急是保持冷靜克制，保護平民，為緩解人道危機提供必要條件。國際社會應切實增強推動巴勒斯坦問題的迫切感，回到「兩國方案」的正確基礎上，實現巴以兩國和平共處。
翟雋表示，中國支持阿盟在巴勒斯坦問題上扮演重要角色。下階段，中方願與阿盟和阿拉伯國家保持溝通協調，繼續做有關各方工作，為中東和平進程重回正軌不懈努力。中國將繼續向巴方提供人道援助，幫助緩解巴勒斯坦人民面臨的人道危機。
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