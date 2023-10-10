中美氣候特使舉行雙邊會談 商定繼續加強溝通協調

中美近期積極展開各領域對話，可望為下個月在美國舊金山舉行的APEC峰會期間，大陸國家主席習近平與美國總統拜登會面營造更好的氛圍。據大陸生態環境部微信公眾號發布的消息，中國氣候變化事務特使解振華9日應約與美國氣候特使柯瑞舉行視訊會談。

根據大陸方面發布的新聞稿，為推動落實中美兩國元首峇里島會晤要求，解振華與柯瑞就《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會（COP28）重點議題，及《中美應對氣候危機聯合聲明》、《中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》確定的務實合作領域深入交換意見。

新聞稿稱，雙方商定將繼續加強溝通協調，組織相關部門、企業、專家等進一步開展交流對話與合作，共同應對氣候變化挑戰，為推動氣候變化多邊進程及COP28成功舉辦做出貢獻。

大陸國家主席習近平9日下午也在北京人民大會堂會見美國國會參議院多數黨領袖舒默所率領的美國國會參議院兩黨代表團。習近平指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係。中美兩國如何相處，決定人類的前途和命運。

習近平告訴舒默一行，競爭對抗不符合時代潮流，更解決不了本國自身的問題和世界面臨的挑戰。中方始終認為，中美共同利益遠遠大於分歧，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。

他強調，「修昔底德陷阱」並非必然，寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。習近平稱，全球疫後復甦、應對氣候變化、解決國際和地區熱點問題，都需要中美協調和合作。中美作為兩個大國，應展現大國的胸懷、視野和擔當，本著對歷史、對人民、對世界負責的態度，處理好中美關係，為世界和平發展作出貢獻。