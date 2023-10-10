王毅晤舒默：爭取中美關係真正穩下來、好起來

大陸外交部長王毅9日在北京會見美國國會參議院多數黨領袖舒默所率領的美國國會參議院兩黨代表團時表示，中美近期開展了一系列重要對話交流，得到兩國各界和國際社會普遍歡迎。他呼籲，要爭取中美關係真正穩下來、好起來，造福兩國，惠及世界。

舒默率領六名參議員組成的代表團訪問中國大陸，該代表團由三名民主黨人和三名共和黨人組成，為2019年以來首次有美國國會議員訪問中國大陸。

根據大陸外交部發布的新聞稿，王毅歡迎舒默一行到訪，希望美國國會議員能更準確了解中國，更客觀看待中國，也更理性管控雙方存在的分歧，為中美關係重回健康發展軌道發揮建設性作用。

王毅告訴舒默一行，中美兩國社會制度、歷史文化、發展階段不同。中國不可能成為美國，美國也不可能成為中國。為此，雙方要尊重彼此人民選擇的發展道路，尊重對方核心利益，尊重各自發展權利。

他並重申大陸國家主席習近平所提出的中美關係「相互尊重、和平共處、合作共贏」三原則，並指這是新時代大國相處的正確之道。

王毅表示，當今世界處於動盪變革期，烏克蘭危機戰火未停，中東地區硝煙又起，阿富汗地震奪去數千民眾生命。這些挑戰需要國際社會共同應對，中美也要發揮應有作用。

他指出，中美近期開展了一系列重要對話交流，得到兩國各界和國際社會普遍歡迎。這充分說明推動中美關係止跌企穩是正確之舉，符合兩國和世界共同利益。雙方要切實落實好兩國元首峇里島會晤重要共識，爭取中美關係真正穩下來、好起來，造福兩國，惠及世界。

根據大陸外交部新聞稿，舒默等介紹了美方有關看法，表示願本著坦誠和相互尊重精神同中方加強接觸對話，負責任管控分歧，避免衝突。美國不尋求同中國脫鉤，美中關係穩定發展對美國有利，對世界有利。雙方的對話十分有益，希望繼續下去。

王毅還向舒默一行闡述了中國大陸在台灣以及烏克蘭、巴以衝突等問題上的立場。